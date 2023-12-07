В России начали продавать яйца поштучно. Россияне возмущены скачком цен

В РФ резко возросла цена яиц. Поэтому в розничной торговле изобрели “лайфхак” – продажу этого товара поштучно, за фиксированную цену за единицу.

В РФ продают яйца поштучно

В стране-агрессоре России в связи с резким увеличением стоимости яиц наблюдается новая тенденция розничной торговли: продажа яиц поштучно.

Так, во временно оккупированном Россией украинском Крыму, где за десяток яиц просят уже 200 руб, покупателям предлагается покупать яйца по 20 руб за штуку, чтобы сделать продукт более доступным.

Яйца расфасованы по пять и десять штук и продаются по 20 руб за шт. Но купить одно или два яйца нельзя, только пакетом, – комментируют продавцы в магазинах. Поделиться

Подобная практика наблюдается также в Оренбурге и Новосибирске, где ритейлеры адаптируются к изменениям покупательной способности и позволяют приобрести необходимое количество яиц, без необходимости покупки целого десятка.

Ранее российские СМИ сообщали, что краснодарцы возмущены стоимостью яиц. Их цена меняется каждый день и постоянно растет. Россияне продолжают делать фотографии с прилавков. Находят и торговые точки, где цена за десяток яиц подскочила до 200 руб.

В Оренбурге уже начали продавать яйца поштучно из-за роста цен. Так, на Центральном рынке десяток яиц в среднем стоит 125 руб, одно яйцо – 12,5 руб. Торг не предусмотрен. В магазинах и на рынках Оренбурга стоимость десятка яиц может сильно отличаться – от 85 до 130 руб.

Между тем, по информации Росстата, в октябре яйца подорожали в 14 субъектах РФ на 20,1–39,9%, в 52 субъектах – на 10,1–20%. В ФАС заявили, что ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца в регионах.

Тем временем глава Союза потребителей России Петр Шелищ посоветовал россиянам заводить кур и переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца.

В РФ заявили о новых экономических проблемах

Согласно данным инвестиционного проекта "Локо-Инвест", цены на продовольствие в ноябре 2023 года растут фронтально.

Кроме того, отмечается, что среди непродовольственных товаров дорожают чувствительные к курсу.

Несмотря на то, что после введения валютного контроля рубль смог оттолкнуться от "дна", доллар и евро по-прежнему стоят почти на 40% дороже, чем в начале года – 91,85 и 98,15 руб соответственно.

Данные по инфляции "крайне негативные", - заявляют представители "Альфа-банка". Поделиться

По словам аналитиков, стремительно растут цены не только на продукты питания, но и на непродовольственные товары.

Да. зоной "инфляционной беды" в стране-агрессоре стали овощные и фруктовые отделы супермаркетов, где рост цен с начала года измеряется десятками процентов.