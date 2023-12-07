У Росії почали продавати яйця поштучно. Росіяни обурені стрибком цін

У РФ різко збільшилася вартість яєць. Тому у роздрібній торгівлі винайшли “лайфхак” – продаж цього товару поштучно, за фіксовану ціну за одиницю.

У РФ продають яйця поштучно

У країні-агресорці Росії у зв'язку з різким збільшенням вартості яєць спостерігається нова тенденція роздрібної торгівлі: продаж яєць поштучно.

Так, у тимчасово окупованому Росією українському Криму, де за десяток яєць просять вже 200 руб, покупцям пропонується купувати яйця по 20 руб за штуку, щоб зробити продукт доступнішим.

Яйця розфасовані по п'ять і десять штук, і продаються по 20 руб за шт. Але купити одне або два яйця не можна, тільки пакетом, – коментують продавці в магазинах. Поширити

Подібна практика спостерігається також в Оренбурзі та Новосибірську, де рітейлери адаптуються до змін купівельної спроможності та дають можливість придбати необхідну кількість яєць, без необхідності покупки цілого десятка.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що краснодарці обурені вартістю яєць. Їхня ціна змінюється щодня і весь час зростає. Росіяни продовжують робити фото із прилавків. Знаходять і торгові точки, де ціна за десяток яєць підскочила до 200 руб.

В Оренбурзі вже почали продавати яйця поштучно через зростання цін. Так, на Центральному ринку десяток яєць в середньому коштує 125 руб, одне яйце – 12,5 руб. Торг не передбачено. У магазинах і на ринках Оренбурга вартість десятка яєць може дуже відрізнятися – від 85 до 130 руб.

Тим часом, за інформацією Росстату, у жовтні яйця подорожчали у 14 суб'єктах РФ на 20,1-39,9%, у 52 суб'єктах – на 10,1-20%. У ФАС заявили, що відомство проведе аналіз обґрунтованості встановлення оптово-відпускних цін на яйця у регіонах.

А тим часом глава Союзу споживачів Росії Петро Шеліщ порадив росіянам заводити курей та переходити на підсобні господарства через зростання цін на яйця.

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Згідно з даними інвестиційного проєкту "Локо-Інвест", ціни на продовольство у листопаді 2023 року зростають фронтально.

Окрім того, наголошується, що серед непродуктових товарів дорожчають чутливі до курсу.

Попри те, що після запровадження валютного контролю рубль зміг відштовхнутися від "дна", долар і євро, як і раніше, коштують майже на 40% дорожче, ніж на початку року - 91,85 і 98,15 руб відповідно.

Дані щодо інфляції є "вкрай негативними", – заявляють представники “Альфа-банку”. Поширити

За словами аналітиків, стрімко зростають ціни не лише на харчові продукти, а й на непродовольчі товари.

Так. зоною "інфляційного лиха" в країні-агресорці стали овочеві та фруктові відділи супермаркетів, де зростання цін з початку року вимірюється десятками відсотків.