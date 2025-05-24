В России нашли циничное оправдание ракетному удару по Одесскому порту

23 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы, применив две баллистические ракеты. Сегодня же Россия пытается цинично оправдать эту смертоносную атаку.
Главные тезисы
- Ракетный удар по порту Одессы с утверждением о цели контейнеровоза с военным грузом вызвал гибель и ранения среди гражданских жителей.
- Российская пропаганда пытается цинично оправдать атаку, внедряя злобные мотивы в действия.
- Циничное оправдание ракетного удара в Одессе является частью общей стратегии России в военных конфликтах.
Россия придумала циничную причину ракетной атаки по Одессе
Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.
По их словам, при ударе ВС РФ по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.
Напомним, что днем 23 мая военные Российской Федерации нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Как стало известно, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.
В результате атаки один работник порта погиб сразу, еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии.
Как стало известно позже, количество жертв ракетного удара возросло до трех.
Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.
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