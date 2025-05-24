В России нашли циничное оправдание ракетному удару по Одесскому порту
Категория
Украина
Дата публикации

В России нашли циничное оправдание ракетному удару по Одесскому порту

ракета
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Источник:  online.ua

23 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы, применив две баллистические ракеты. Сегодня же Россия пытается цинично оправдать эту смертоносную атаку.

Главные тезисы

  • Ракетный удар по порту Одессы с утверждением о цели контейнеровоза с военным грузом вызвал гибель и ранения среди гражданских жителей.
  • Российская пропаганда пытается цинично оправдать атаку, внедряя злобные мотивы в действия.
  • Циничное оправдание ракетного удара в Одессе является частью общей стратегии России в военных конфликтах.

Россия придумала циничную причину ракетной атаки по Одессе

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.

В Министерстве обороны России заявили, что с помощью ракеты типа "Искандер" якобы был нанесен удар по контейнеровозу со 100 контейнерами с военным грузом, осуществлявшим перевозку в порт Одесса.

По их словам, при ударе ВС РФ по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.

Напомним, что днем 23 мая военные Российской Федерации нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Как стало известно, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки один работник порта погиб сразу, еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии.

Как стало известно позже, количество жертв ракетного удара возросло до трех.

Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.

Однако на этом Россия не остановилась, и сегодня нанесла повторный удар по одесскому порту. В ночь на 24 мая вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

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