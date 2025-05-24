В России нашли циничное оправдание ракетному удару по Одесскому порту

23 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы, применив две баллистические ракеты. Сегодня же Россия пытается цинично оправдать эту смертоносную атаку.

Россия придумала циничную причину ракетной атаки по Одессе

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.

В Министерстве обороны России заявили, что с помощью ракеты типа "Искандер" якобы был нанесен удар по контейнеровозу со 100 контейнерами с военным грузом, осуществлявшим перевозку в порт Одесса. Поделиться

По их словам, при ударе ВС РФ по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.

Напомним, что днем 23 мая военные Российской Федерации нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Как стало известно, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки один работник порта погиб сразу, еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии.

Как стало известно позже, количество жертв ракетного удара возросло до трех.

Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.