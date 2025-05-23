Россия атаковала баллистикой Одесский порт — есть погибший и раненые

Россия днем 23 мая нанесла ракетный удар по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.
Главные тезисы
- Россия атаковала гражданский порт в Одессе, погиб один человек, ранены восемь.
- Атака стала частью полномасштабного вторжения, повреждено более 400 портовых объектов и судов.
- Министр Алексей Кулеба сообщил о повреждении портовой инфраструктуры и пострадавших гражданских лиц.
Россия атаковала Одесский порт
Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его данным, в результате удара погиб один человек — работник порта.
Еще восемь получили ранения, ими оказались гражданские работники предприятия.
Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь.
По его словам, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.
Он отметил, что всего за время от полномасштабного вторжения Россия повредила и уничтожила почти 400 портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадали 106 гражданских лиц.
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