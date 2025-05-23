Россия атаковала баллистикой Одесский порт — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала баллистикой Одесский порт — есть погибший и раненые

Алексей Кулеба
Одесса
Читати українською

Россия днем 23 мая нанесла ракетный удар по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.

Главные тезисы

  • Россия атаковала гражданский порт в Одессе, погиб один человек, ранены восемь.
  • Атака стала частью полномасштабного вторжения, повреждено более 400 портовых объектов и судов.
  • Министр Алексей Кулеба сообщил о повреждении портовой инфраструктуры и пострадавших гражданских лиц.

Россия атаковала Одесский порт

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины

По его данным, в результате удара погиб один человек — работник порта.

Еще восемь получили ранения, ими оказались гражданские работники предприятия.

Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь.

По его словам, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, имеющему значение для продовольственной безопасности мира.

Он отметил, что всего за время от полномасштабного вторжения Россия повредила и уничтожила почти 400 портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадали 106 гражданских лиц.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированный удар России по Одессе. Что известно о ситуации в городе
ДСНС Украины
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские войска ударили баллистической ракетой по Одессе — есть раненые
Олег Кипер / Одесская ОВА
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе пострадали 7 человек в результате ночной атаки РФ
ДСНС Украины
Одесса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?