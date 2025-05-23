Россия атаковала баллистикой Одесский порт — есть погибший и раненые

Россия днем 23 мая нанесла ракетный удар по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.

Россия атаковала Одесский порт

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению Украины

По его данным, в результате удара погиб один человек — работник порта.

Еще восемь получили ранения, ими оказались гражданские работники предприятия.

Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь.

По его словам, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, имеющему значение для продовольственной безопасности мира. Поделиться

Он отметил, что всего за время от полномасштабного вторжения Россия повредила и уничтожила почти 400 портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадали 106 гражданских лиц.