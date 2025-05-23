Росія атакувала балістикою Одеський порт — є загиблий та поранені

Росія вдень 23 травня завдала ракетного удару по цивільному порту в Одесі. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще восьмеро отримали поранення.
Головні тези:
- Росія завдала ракетного удару по цивільному порту в Одесі, що призвело до загибелі одного працівника і поранення восьми осіб.
- Міністр Олексій Кулеба повідомив про пошкодження портової інфраструктури та постраждалих цивільних осіб, які потерпіли від російської агресії.
- Атака Росії на Одеський порт є частиною повномасштабного вторгнення, під час якого було пошкоджено та знищено понад 400 портових об'єктів та суден.
Росія атакувала Одеський порт
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його даними, в результаті удару, загинула одна людина — працівник порту.
Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.
Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.
Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення Росія пошкодила та знищила майже 400 портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.
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