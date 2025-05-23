Росія атакувала балістикою Одеський порт — є загиблий та поранені

Росія вдень 23 травня завдала ракетного удару по цивільному порту в Одесі. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще восьмеро отримали поранення.

Росія атакувала Одеський порт

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. Олексій Кулеба Віцепрем’єр-міністр з відновлення України

За його даними, в результаті удару, загинула одна людина — працівник порту.

Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.

Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

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Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення Росія пошкодила та знищила майже 400 портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.