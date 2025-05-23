Росія атакувала балістикою Одеський порт — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала балістикою Одеський порт — є загиблий та поранені

Олексій Кулеба
Одеса

Росія вдень 23 травня завдала ракетного удару по цивільному порту в Одесі. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще восьмеро отримали поранення.

Головні тези:

  • Росія завдала ракетного удару по цивільному порту в Одесі, що призвело до загибелі одного працівника і поранення восьми осіб.
  • Міністр Олексій Кулеба повідомив про пошкодження портової інфраструктури та постраждалих цивільних осіб, які потерпіли від російської агресії.
  • Атака Росії на Одеський порт є частиною повномасштабного вторгнення, під час якого було пошкоджено та знищено понад 400 портових об'єктів та суден.

Росія атакувала Одеський порт

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України

За його даними, в результаті удару, загинула одна людина — працівник порту.

Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.

Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу.

Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення Росія пошкодила та знищила майже 400 портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.

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