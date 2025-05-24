У Росії знайшли цинічне виправдання ракетному удару по Одеському порту

23 травня російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси, застосувавши дві балістичні ракети. Сьогодні ж Росія намагається цинічно виправдати цю смертоносну атаку.

Росія вигадала цинічну причину ракетної атаки по Одесі

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа ТАСС.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що за допомогою ракети типу "Іскандер" нібито було завдано удару по контейнеровозу зі 100 контейнерами з військовим вантажем, що здійснював перевезення в порт Одеса. Поширити

За їх словами, під час удару ЗС РФ по контейнеровозу з військовим вантажем у порту Одеси нібито сталася вторинна детонація і сильна пожежа.

Нагадаємо, що вдень 23 травня військові Російської Федерації завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Як стало відомо, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами.

Внаслідок атаки один працівник порту загинув відразу, ще вісім людей отримали поранення, з них четверо постраждалих були у важкому стані.

Як стало відомо пізніше, кількість жертв ракетного удару зросла до трьох.

Вчора у лікарні помер 71-річний чоловік. Сьогодні стало відомо, що ще один 41-річний чоловік помер від отриманих поранень.