У Росії знайшли цинічне виправдання ракетному удару по Одеському порту

23 травня російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси, застосувавши дві балістичні ракети. Сьогодні ж Росія намагається цинічно виправдати цю смертоносну атаку.
Головні тези:
- Російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси, а Росія вирішила виправдати цю атаку, стверджуючи, що ціллю був контейнеровоз з військовим вантажем.
- Атака призвела до загибелі та поранення працівників порту, а також цивільних мешканців Одеси, підкреслюючи жорстокість та безжальність російської агресії.
- Спроба розгорнути цинічну пропаганду для виправдання агресії є частиною загальної стратегії Росії у воєнних конфліктах.
Росія вигадала цинічну причину ракетної атаки по Одесі
Про це повідомляє російське пропагандистське медіа ТАСС.
За їх словами, під час удару ЗС РФ по контейнеровозу з військовим вантажем у порту Одеси нібито сталася вторинна детонація і сильна пожежа.
Нагадаємо, що вдень 23 травня військові Російської Федерації завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Як стало відомо, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами.
Внаслідок атаки один працівник порту загинув відразу, ще вісім людей отримали поранення, з них четверо постраждалих були у важкому стані.
Як стало відомо пізніше, кількість жертв ракетного удару зросла до трьох.
Вчора у лікарні помер 71-річний чоловік. Сьогодні стало відомо, що ще один 41-річний чоловік помер від отриманих поранень.
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