В России нашли новый способ обходить санкционное давление Запада

Во внешней торговле РФ набирает обороты бартер с другими странами. Такой способ агрессорка прибегает для того, чтобы обойти санкции Запада.

К примеру, в рамках бартерной торговли российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

В одной транзакции, обнаруженной Reuters из двух торговых источников, китайские автомобили были обменены на российское зерно. По словам одного из источников, китайские партнеры по соглашению попросили своих российских коллег рассчитаться зерном.

Китайские партнеры купили автомобили в Китае за юани. Российский партнер купил зерно за рубли. Затем пшеница была обменена на автомобили. Поделиться

Некоторые бартерные соглашения позволили импортировать западные товары в Россию, несмотря на санкции, сообщили два источника, осведомленных об этих соглашениях, не предоставляя деталей о том, какие именно товары.

Даже несмотря на попытки России наладить отношения с Китаем и Индией, возвращение бартера показывает, насколько война в Украине исказила торговые отношения крупнейшего в мире производителя природных ресурсов.

Некоторые карательные меры, в частности отключение российских банков от платежной системы SWIFT в 2022 году и предупреждение США китайским банкам о недопустимости поддержки военных действий РФ, усилили опасения по поводу вторичных санкций.

Китайские банки боятся попасть в список санкций во вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России, — сообщил Reuters источник на рынке платежей.

Похоже, что эти опасения стоят за появлением бартерных операций, которые гораздо труднее отследить.