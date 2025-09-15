В России нашли новый способ обходить санкционное давление Запада
Россия
Источник:  Reuters

Во внешней торговле РФ набирает обороты бартер с другими странами. Такой способ агрессорка прибегает для того, чтобы обойти санкции Запада.

  • Россия использует бартерные операции с другими странами для обхода санкций Запада во внешней торговле.
  • Бартерные соглашения позволяют России обменивать пшеницу на автомобили и семена льна на строительные материалы.
  • Некоторые транзакции даже позволяют импортировать западные товары в Россию, несмотря на санкции.

Россия обходит санкции Запада из-за бартерных операций

К примеру, в рамках бартерной торговли российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

В одной транзакции, обнаруженной Reuters из двух торговых источников, китайские автомобили были обменены на российское зерно. По словам одного из источников, китайские партнеры по соглашению попросили своих российских коллег рассчитаться зерном.

Китайские партнеры купили автомобили в Китае за юани. Российский партнер купил зерно за рубли. Затем пшеница была обменена на автомобили.

Некоторые бартерные соглашения позволили импортировать западные товары в Россию, несмотря на санкции, сообщили два источника, осведомленных об этих соглашениях, не предоставляя деталей о том, какие именно товары.

Даже несмотря на попытки России наладить отношения с Китаем и Индией, возвращение бартера показывает, насколько война в Украине исказила торговые отношения крупнейшего в мире производителя природных ресурсов.

Некоторые карательные меры, в частности отключение российских банков от платежной системы SWIFT в 2022 году и предупреждение США китайским банкам о недопустимости поддержки военных действий РФ, усилили опасения по поводу вторичных санкций.

Китайские банки боятся попасть в список санкций во вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России, — сообщил Reuters источник на рынке платежей.

Похоже, что эти опасения стоят за появлением бартерных операций, которые гораздо труднее отследить.

США, Европа и их союзники наложили на Россию более 25 тыс. различных санкций в связи с войной в Украине и оккупацией Крыма.

