У Росії знайшли новий спосіб обходити санкційний тиск Заходу

У зовнішній торгівлі РФ набирає обертів бартер з іншими країнами. До такого способу агресорка вдається задля того, щоб обійти санкції Заходу.

Росія обходить санкції Заходу через бартерні операції

Наприклад, в рамках бартерної торгівлі російські компанії обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону — на будівельні матеріали.

В одній транзакції, виявленій Reuters з двох торгових джерел, китайські автомобілі були обмінені на російське зерно. За словами одного з джерел, китайські партнери згідно з угодою попросили своїх російських колег розрахуватися зерном.

Китайські партнери купили автомобілі в Китаї за юані. Російський партнер купив зерно за рублі. Потім пшениця була обміняна на автомобілі. Поширити

Деякі бартерні угоди дозволили імпортувати західні товари до Росії, попри санкції, повідомили два джерела, обізнані з цими угодами, не надаючи деталей про те, які саме товари.

Навіть попри спроби Росії налагодити стосунки з Китаєм та Індією повернення бартеру показує, наскільки війна в Україні спотворила торгівельні відносини найбільшого у світі виробника природних ресурсів.

Деякі каральні заходи, зокрема відключення російських банків від платіжної системи SWIFT у 2022 році та попередження США китайським банкам про неприпустимість підтримки військових дій РФ, посилили побоювання щодо вторинних санкцій.

Китайські банки бояться потрапити до списку санкцій, під вторинні санкції, тому вони не приймають гроші з Росії, — повідомило Reuters джерело на ринку платежів.

Схоже на те, що ці побоювання стоять за появою бартерних операцій, які набагато важче відстежити.