У Росії знайшли новий спосіб обходити санкційний тиск Заходу

У зовнішній торгівлі РФ набирає обертів бартер з іншими країнами. До такого способу агресорка вдається задля того, щоб обійти санкції Заходу.
Головні тези:
- Росія знаходить нові способи обходити санкції Заходу шляхом застосування бартерних операцій у зовнішній торгівлі.
- Бартерні угоди дозволяють Росії обмінювати пшеницю на автомобілі та насіння льону на будівельні матеріали з іншими країнами.
- Деякі транзакції дозволяють імпортувати західні товари до Росії навіть під час санкційних обмежень.
Росія обходить санкції Заходу через бартерні операції
Наприклад, в рамках бартерної торгівлі російські компанії обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону — на будівельні матеріали.
В одній транзакції, виявленій Reuters з двох торгових джерел, китайські автомобілі були обмінені на російське зерно. За словами одного з джерел, китайські партнери згідно з угодою попросили своїх російських колег розрахуватися зерном.
Деякі бартерні угоди дозволили імпортувати західні товари до Росії, попри санкції, повідомили два джерела, обізнані з цими угодами, не надаючи деталей про те, які саме товари.
Навіть попри спроби Росії налагодити стосунки з Китаєм та Індією повернення бартеру показує, наскільки війна в Україні спотворила торгівельні відносини найбільшого у світі виробника природних ресурсів.
Деякі каральні заходи, зокрема відключення російських банків від платіжної системи SWIFT у 2022 році та попередження США китайським банкам про неприпустимість підтримки військових дій РФ, посилили побоювання щодо вторинних санкцій.
Китайські банки бояться потрапити до списку санкцій, під вторинні санкції, тому вони не приймають гроші з Росії, — повідомило Reuters джерело на ринку платежів.
Схоже на те, що ці побоювання стоять за появою бартерних операцій, які набагато важче відстежити.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-