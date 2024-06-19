По информации правозащитницы, юридического эксперта Регионального центра прав человека, Екатерины Рашевской, за последние два года было зафиксировано по меньшей мере 380 случаев установления противоправной опеки и по меньшей мере 78 случаев так называемого «усыновления и удочерения», включая изменение персональных данных, похищенных украинских детей.
Главные тезисы
- Более 380 случаев усыновления и удочерения похищенных украинских детей зафиксированы правозащитниками в России за последние два года.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает ужасы войны и преступления России в отношении украинских детей на оккупированных территориях.
- Международный уголовный суд рассматривает обращение о похищении и депортации украинских детей в Россию как возможные военные преступления и геноцид.
- Украина вернула 600 похищенных российскими оккупантами детей, в то время как Россия депортировала более 20 тыс. украинских детей на свою территорию.
- Правозащитники выступают за остановку похищений и усыновлений украинских детей в России и призывают к международной реакции на эти преступления.
Что известно о передаче в России третьим лицам похищенных детей
Правозащитница привела в пример историю украинского парня по имени Сергей, впервые пострадавшего от агрессии оккупационной армии РФ в возрасте 9 лет.
Сергей подорвался на мини, получил многочисленные осколочные ранения и частично потерял зрение.
В возрасте 16 лет мальчика незаконно вывезли в Россию и передали русской семье и начали русифицировать.
Она отметила, что после попадания украинского ребенка под российский контроль это всегда навязывание получения российского гражданства, промывание мозгов с помощью так называемого российского образования с элементами политической пропаганды и милитаризация.
По ее словам, Региональный центр прав человека уже передал три сообщения в Международный криминальный суд о похищении и депортации украинских детей в Россию по признакам военного преступления, неоправданной задержки репатриации как военного преступления, а также насильственной передачи украинских детей в российские семьи, что имеет элементы преступления. геноцида
Что известно о похищении Россией украинских детей
Украина вернула 600 детей, похищенных российскими кафиров и перевезенных на территорию РФ.
Враг в целом депортировал более 20 тыс маленьких граждан Украины.
Год назад свет увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".
В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
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