В России отдали на усыновление не менее 380 похищенных из Украины детей
Категория
Украина
Дата публикации

В России отдали на усыновление не менее 380 похищенных из Украины детей

Одинокий ребенок
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Источник:  Укринформ

По информации правозащитницы, юридического эксперта Регионального центра прав человека, Екатерины Рашевской, за последние два года было зафиксировано по меньшей мере 380 случаев установления противоправной опеки и по меньшей мере 78 случаев так называемого «усыновления и удочерения», включая изменение персональных данных, похищенных украинских детей.

Главные тезисы

  • Более 380 случаев усыновления и удочерения похищенных украинских детей зафиксированы правозащитниками в России за последние два года.
  • Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает ужасы войны и преступления России в отношении украинских детей на оккупированных территориях.
  • Международный уголовный суд рассматривает обращение о похищении и депортации украинских детей в Россию как возможные военные преступления и геноцид.
  • Украина вернула 600 похищенных российскими оккупантами детей, в то время как Россия депортировала более 20 тыс. украинских детей на свою территорию.
  • Правозащитники выступают за остановку похищений и усыновлений украинских детей в России и призывают к международной реакции на эти преступления.

Что известно о передаче в России третьим лицам похищенных детей

В последние два года мы зафиксировали сведения об установлении противоправной «ожоги» в трехсот восьмидесяти случаях и по меньшей мере семьдесят восемь случаев «усыновления и удочерения», сопровождающегося изменением персональных данных, - отмечает Рашевская.

Правозащитница привела в пример историю украинского парня по имени Сергей, впервые пострадавшего от агрессии оккупационной армии РФ в возрасте 9 лет.

Сергей подорвался на мини, получил многочисленные осколочные ранения и частично потерял зрение.

В возрасте 16 лет мальчика незаконно вывезли в Россию и передали русской семье и начали русифицировать.

У Сергея забрали его документы, а на телефон установили специальное программное обеспечение, чтобы отслеживать его геолокацию, чтобы он не скрылся. Но парню удалось покинуть и РФ и эту семью. И одним из первых в 2022 году вернуться в Украину, отмечает Рашевская.

Она отметила, что после попадания украинского ребенка под российский контроль это всегда навязывание получения российского гражданства, промывание мозгов с помощью так называемого российского образования с элементами политической пропаганды и милитаризация.

Россияне создали по распоряжению Путина и под руководством его советника Сергея Кириенко целые центры военной подготовки на новых оккупированных территориях. Там детей тренируют по тем же методикам, что и российских солдат-срочников. Сейчас по информации украинских органов власти – это около 4 тыс человек. Таких детей РФ депортирует на собственную территорию, или принудительно перемещает в пределах оккупированных территорий Украины. Также навязывает им российское гражданство, – отмечает правозащитница.

По ее словам, Региональный центр прав человека уже передал три сообщения в Международный криминальный суд о похищении и депортации украинских детей в Россию по признакам военного преступления, неоправданной задержки репатриации как военного преступления, а также насильственной передачи украинских детей в российские семьи, что имеет элементы преступления. геноцида

Мы также обращались в комитет ООН по правам ребенка, и сейчас имеем с февраля положительные соображения данного учреждения по милитаризации и политической индоктринации в российском образовании, которое было противоправно распространено на оккупированные территории, и в которое были погружены депортированные дети. Мы также обращались в комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, поскольку именно этот орган призван предотвращать преступление геноцида, - подчеркнула Рашевская.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Украина вернула 600 детей, похищенных российскими кафиров и перевезенных на территорию РФ.

Враг в целом депортировал более 20 тыс маленьких граждан Украины.

Год назад свет увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

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