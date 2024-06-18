ЕС присоединился к Международной коалиции по возвращению похищенных Россией украинских детей

Европейский союз стал наблюдателем Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Россия использует украинских детей как оружие

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Согласно дискуссиям в ходе Саммита мира в Украине, ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Пора действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Жозеп Боррель Представитель ЕС по иностранным делам

Он также добавил, что необходимо немедленно прекратить использовать детей в качестве оружия.

In line with the discussions during the Summit on Peace in Ukraine, the EU became an observer of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.



Now is the time to act & to bring back all the thousands of forcibly transferred & deported Ukrainian children.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 17, 2024

Что известно о Международной коалиции по возвращению украденных Россией украинских детей

Международная коалиция по возвращению украинских детей начала работу 2 февраля 2024 года. Украина и Канада сопредседательствуют в коалиции.

Коалиция будет фокусироваться на содействии возвращению украинских детей.

Речь идет, в частности, об обнаружении места нахождения незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей, разработке механизмов их возвращения, участии в соответствующих дипломатических переговорах.

По состоянию на конец весны 37 стран находились в коалиции по возвращению незаконно украденных Россией украинских детей. Впоследствии к ним присоединилась Греция.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.