ЕС присоединился к Международной коалиции по возвращению похищенных Россией украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

ЕС присоединился к Международной коалиции по возвращению похищенных Россией украинских детей

Евросоюз
Международная коалиция
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Европейский союз стал наблюдателем Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Главные тезисы

  • Международная коалиция фокусируется на розыске и возвращении похищенных Россией украинских детей.
  • Международное сообщество присоединилось к усилиям по возвращению украинских детей, которые Россия лишила родителей и близких во время войны в Украине.
  • Документальный фильм "Истерзанное детство" отражает тяжелую судьбу украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.

Россия использует украинских детей как оружие

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Согласно дискуссиям в ходе Саммита мира в Украине, ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Пора действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Представитель ЕС по иностранным делам

Он также добавил, что необходимо немедленно прекратить использовать детей в качестве оружия.

Что известно о Международной коалиции по возвращению украденных Россией украинских детей

Международная коалиция по возвращению украинских детей начала работу 2 февраля 2024 года. Украина и Канада сопредседательствуют в коалиции.

Коалиция будет фокусироваться на содействии возвращению украинских детей.

Речь идет, в частности, об обнаружении места нахождения незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей, разработке механизмов их возвращения, участии в соответствующих дипломатических переговорах.

По состоянию на конец весны 37 стран находились в коалиции по возвращению незаконно украденных Россией украинских детей. Впоследствии к ним присоединилась Греция.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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