ЕС присоединился к Международной коалиции по возвращению похищенных Россией украинских детей

Европейский союз стал наблюдателем Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Главные тезисы
- Международная коалиция фокусируется на розыске и возвращении похищенных Россией украинских детей.
- Международное сообщество присоединилось к усилиям по возвращению украинских детей, которые Россия лишила родителей и близких во время войны в Украине.
- Документальный фильм "Истерзанное детство" отражает тяжелую судьбу украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.
Россия использует украинских детей как оружие
Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он также добавил, что необходимо немедленно прекратить использовать детей в качестве оружия.
Что известно о Международной коалиции по возвращению украденных Россией украинских детей
Международная коалиция по возвращению украинских детей начала работу 2 февраля 2024 года. Украина и Канада сопредседательствуют в коалиции.
Коалиция будет фокусироваться на содействии возвращению украинских детей.
Речь идет, в частности, об обнаружении места нахождения незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей, разработке механизмов их возвращения, участии в соответствующих дипломатических переговорах.
По состоянию на конец весны 37 стран находились в коалиции по возвращению незаконно украденных Россией украинских детей. Впоследствии к ним присоединилась Греция.
Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"
Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".
В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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