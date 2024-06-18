ЄС приєднався до Міжнародної коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей

Європейський союз став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Росія використовує українських дітей як зброю

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідно до дискусій під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених і депортованих українських дітей. Жозеп Боррель Представник ЄС із закордонних справ

Він також додав, що необхідно негайно припинити використовувати дітей як зброю.

In line with the discussions during the Summit on Peace in Ukraine, the EU became an observer of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.



Now is the time to act & to bring back all the thousands of forcibly transferred & deported Ukrainian children.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 17, 2024

Що відомо про Міжнародну коаліцію з повернення вкрадених Росією українських дітей

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу 2 лютого 2024 року. Україна та Канада співголовують у коаліції.

Коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей.

Йдеться, зокрема, про виявлення місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, розробку механізмів їх повернення, участь у відповідних дипломатичних переговорах.

Станом на кінець весни 37 країн перебували у коаліції з повернення незаконно вкрадених Росією українських дітей. Згодом до них долучилася Греція.

Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"

Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".

У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.