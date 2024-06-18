ЄС приєднався до Міжнародної коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей

Європейський союз став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.
Головні тези:
- Міжнародна коаліція фокусується на розшуку та поверненні викрадених Росією українських дітей.
- Міжнародна спільнота долучилася до зусиль з повернення українських дітей, який Росія позбавила батьків та близьких під час війни в Україні.
- Документальний фільм “Понівечене дитинство” відображає тяжку долю українських дітей, викрадених Росією з тимчасово окупованих територій.
Росія використовує українських дітей як зброю
Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Він також додав, що необхідно негайно припинити використовувати дітей як зброю.
Що відомо про Міжнародну коаліцію з повернення вкрадених Росією українських дітей
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу 2 лютого 2024 року. Україна та Канада співголовують у коаліції.
Коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей.
Йдеться, зокрема, про виявлення місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, розробку механізмів їх повернення, участь у відповідних дипломатичних переговорах.
Станом на кінець весни 37 країн перебували у коаліції з повернення незаконно вкрадених Росією українських дітей. Згодом до них долучилася Греція.
Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"
Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".
У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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