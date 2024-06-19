За інформацією правозахисниці, юридичного експерта Регіонального центру прав людини, Катерини Рашевської, протягом останніх двох років було зафіксовано щонайменше 380 випадків встановлення протиправної опіки і щонайменше 78 випадків так званого «усиновлення та удочеріння», включаючи зміну персональних даних, викрадених українських дітей.

Що відомо про передачу у Росії третім особам викрадених українських дітей

Протягом останніх двох років ми зафіксували відомості про встановлення протиправної «опіки» у трьохсот восьмидесяти випадках і щонайменше сімдесят вісім випадків «усиновлення та удочеріння», що супроводжується зміною персональних даних, - зазначає Рашевська. Поширити

Правозахисниця навела у приклад історію українського хлопця на ім’я Сергій, який вперше постраждав від агресії окупаційної армії РФ у віці 9 років.

Сергій підірвався на міні, отримав численні осколкові поранення та частково втратив зір.

У віці 16 років хлопчика незаконно вивезли до Росії передали російській родині і почали русифікувати.

У Сергія забрали його документи, а на телефон встановили спеціальне програмне забезпечення, щоб відстежувати його геолокацію, щоб він не втік. Але хлопцю таки вдалося покинути й РФ і цю родину. І одним із перших у 2022 році повернутися в Україну, - зазначає Рашевська. Поширити

Вона зазначила, що після потрапляння української дитини під російський контроль, це завжди нав’язування щодо отримання російського громадянства, промивання мізків за допомогою так званої російської “освіти” з елементами політичної пропаганди та мілітаризація.

Росіяни створили за розпорядженням Путіна та під керівництвом його радника Сергія Кирієнка цілі центри військової підготовки на нових окупованих територіях. Там дітей тренують за тими ж самими методиками, що і російських солдатів-строковиків. Нині за інформацією українських органів влади - це близько 4 тис осіб. Таких дітей РФ депортує на власну територію, або ж примусово переміщує в межах окупованих територій України. Також нав'язує їм російське громадянство, - наголошує правозахисниця. Поширити

За її словами, Регіональний центр прав людини вже передав три повідомлення до Міжнародного кримінального суду стосовно викрадення і депортації українських дітей до Росії за ознаками воєнного злочину, невиправданої затримки репатріації як воєнного злочину, а також насильницької передачі українських дітей у російські родини, що має елементи злочину геноциду.

Ми також зверталися до комітету ООН з прав дитини, і нині маємо з лютого місяця позитивні міркування даної установи щодо мілітаризації та політичної індоктринації в російській освіті, яка була протиправно поширена на окуповані території, і в яку були занурені депортовані діти. Ми також зверталися до комітету ООН з ліквідації расової дискримінації оскільки саме цей орган покликаний запобігати злочину геноциду, - підкреслила Рашевська. Поширити

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Україна повернула 600 дітей, викрадених російськими окупантами та перевезених на територію РФ.

Водночас ворог загалом депортував понад 20 тис маленьких громадян України.

Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".

У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.