За інформацією правозахисниці, юридичного експерта Регіонального центру прав людини, Катерини Рашевської, протягом останніх двох років було зафіксовано щонайменше 380 випадків встановлення протиправної опіки і щонайменше 78 випадків так званого «усиновлення та удочеріння», включаючи зміну персональних даних, викрадених українських дітей.
Головні тези:
- Протягом останніх двох років зафіксовано щонайменше 380 випадків встановлення протиправної опіки і щонайменше 78 випадків усиновлення та удочеріння викрадених українських дітей.
- Росія нав'язує українським дітям російське громадянство, промиває їм мозок через російську освіту з політичною пропагандою та мілітаризацією.
- Міжнародний кримінальний суд вже розглядає звернення стосовно викрадення та депортації українських дітей до Росії як можливих воєнних злочинів та геноциду.
- Україна повернула 600 дітей, викрадених російськими окупантами, але загалом Росія депортувала понад 20 тис. малюків з України.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває тему викрадень українських дітей Росією та їхні наслідки на фоні війни Росії проти України.
Що відомо про передачу у Росії третім особам викрадених українських дітей
Правозахисниця навела у приклад історію українського хлопця на ім’я Сергій, який вперше постраждав від агресії окупаційної армії РФ у віці 9 років.
Сергій підірвався на міні, отримав численні осколкові поранення та частково втратив зір.
У віці 16 років хлопчика незаконно вивезли до Росії передали російській родині і почали русифікувати.
Вона зазначила, що після потрапляння української дитини під російський контроль, це завжди нав’язування щодо отримання російського громадянства, промивання мізків за допомогою так званої російської “освіти” з елементами політичної пропаганди та мілітаризація.
За її словами, Регіональний центр прав людини вже передав три повідомлення до Міжнародного кримінального суду стосовно викрадення і депортації українських дітей до Росії за ознаками воєнного злочину, невиправданої затримки репатріації як воєнного злочину, а також насильницької передачі українських дітей у російські родини, що має елементи злочину геноциду.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
Україна повернула 600 дітей, викрадених російськими окупантами та перевезених на територію РФ.
Водночас ворог загалом депортував понад 20 тис маленьких громадян України.
Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".
У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
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