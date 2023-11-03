В России отследили все реакции на сообщения о смерти Путина — ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

В России отследили все реакции на сообщения о смерти Путина — ГУР

Путин
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Источник:  Украинская правда

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предположил, что россиянам, которые отреагировали в соцсетях на фейк о смерти президента РФ Владимира Путина, грозит наказание.

Россияне отследили все реакции на сообщения о смерти Путина

Мы для себя должны понимать, что это российская история, российская кампания. Конечно, спецслужбы снимали, буквально скринили все реакции публичные, комментарии, ругательства – и к части тех, кто ставил смайлики под сообщениями о смерти Путина, вполне скоро уже тоже придут, - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Юсов считает, что пропагандисты не напрямую, но участвовали в распространении тезиса о смерти российского диктатора хотя бы из-за его опровержения.

Путин загнал сам себя в тупик и уже боится потерять жизнь

Зеленский подчеркнул, что, пытаясь продемонстрировать силу, кремлевский диктатор начал запугивать мир угрозами использования ядерного оружия.

Глава государства считает Путина слабым человеком.

Загнанный зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации, круг этих людей – то надо делать это мощно, – подчеркнул Зеленский.

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