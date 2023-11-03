В России отследили все реакции на сообщения о смерти Путина — ГУР

Мы для себя должны понимать, что это российская история, российская кампания. Конечно, спецслужбы снимали, буквально скринили все реакции публичные, комментарии, ругательства – и к части тех, кто ставил смайлики под сообщениями о смерти Путина, вполне скоро уже тоже придут, - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.