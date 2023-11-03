В России отследили все реакции на сообщения о смерти Путина — ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предположил, что россиянам, которые отреагировали в соцсетях на фейк о смерти президента РФ Владимира Путина, грозит наказание.
Россияне отследили все реакции на сообщения о смерти Путина
Юсов считает, что пропагандисты не напрямую, но участвовали в распространении тезиса о смерти российского диктатора хотя бы из-за его опровержения.
Путин загнал сам себя в тупик и уже боится потерять жизнь
Зеленский подчеркнул, что, пытаясь продемонстрировать силу, кремлевский диктатор начал запугивать мир угрозами использования ядерного оружия.
Глава государства считает Путина слабым человеком.
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