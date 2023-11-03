У Росії відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна — ГУР
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У Росії відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна — ГУР

Путін
Джерело:  Українська правда

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов припустив, що тим росіянам, які відреагували в соцмережах на фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна, загрожує покарання. 

Росіяни відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна

Ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська кампанія. Звичайно, спецслужби знімали, буквально скрінили всі реакції публічні, коментарі, лайки – і до частини тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком імовірно скоро вже теж прийдуть, - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов вважає, що пропагандисти не напряму, але брали участь у поширенні тези про смерть російського диктатора бодай через її спростування. 

Путін загнав сам себе у глухий кут і вже боїться втратити життя 

Зеленський підкреслив, що намагаючись продемонструвати силу, кремлівський диктатор почав залякувати світ погрозами використання ядерної зброї.

Глава держави вважає Путіна слабкою людиною.

Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно, - підкреслив Зеленський.

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