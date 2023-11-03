У Росії відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов припустив, що тим росіянам, які відреагували в соцмережах на фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна, загрожує покарання.
Росіяни відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна
Юсов вважає, що пропагандисти не напряму, але брали участь у поширенні тези про смерть російського диктатора бодай через її спростування.
Путін загнав сам себе у глухий кут і вже боїться втратити життя
Зеленський підкреслив, що намагаючись продемонструвати силу, кремлівський диктатор почав залякувати світ погрозами використання ядерної зброї.
Глава держави вважає Путіна слабкою людиною.
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