У Росії відслідкували всі реакції на повідомлення про смерть Путіна — ГУР

Ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська кампанія. Звичайно, спецслужби знімали, буквально скрінили всі реакції публічні, коментарі, лайки – і до частини тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком імовірно скоро вже теж прийдуть, - сказав представник ГУР Андрій Юсов.