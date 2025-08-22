В России похвастались участием представителя США в песенном конкурсе "Интервидение"
В России похвастались участием представителя США в песенном конкурсе "Интервидение"

Говард
США якобы отправят своего певца Брендона Говарда на музыкальный конкурс "Интервидение" - российскую кальку "Евровидения".

  • Американский певец Брэндон Говард представит США на российском музыкальном конкурсе "Интервидение".
  • Кроме США, в конкурсе также участвуют представители таких стран, как Беларусь, Сербия, Китай и многие другие.

Представитель США собирается на российский конкурс "Интервидение"

Об этом говорится на странице «Интервидение» в Telegram.

По слухам, Говард — сын Майкла Джексона, однако подтверждения этой информации в открытых источниках нет.

Известно, что мать исполнителя Мики Говард — экспевочка, а отец Джо Говард был ее продюсером.

Кроме США, на "Интервидение" в Москву приедут представители:

  • Белоруссии;

  • Кыргызстана;

  • Венесуэлы;

  • Сербии (страны-кандидата в ЕС);

  • Кубы;

  • Вьетнама;

  • Египта;

  • Индии;

  • Китая;

  • Колумбии;

  • Мадагаскара;

  • Саудовской Аравии;

  • Катару;

  • Казахстана.

В то же время, Азербайджан и ОАЭ отказались от участия в конкурсе.

Россию будет представлять певец-путинист Шаман, против которого ЕС ввел санкции из-за неоднократных выступлений в Кремле.

Конкурс «Интервидение» существовал еще в советский период (1965—1968 и 1977–1980) как ответ на «Евровидение». С 1994 года РФ приняла участие в европейском конкурсе.

Однако после вторжения в Украину в 2022 году Россию исключили из Евровидения, после чего в феврале 2025 года страна-агрессорка решила вернуть советский формат конкурса.

