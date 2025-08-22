США якобы отправят своего певца Брендона Говарда на музыкальный конкурс "Интервидение" - российскую кальку "Евровидения".
Главные тезисы
- Американский певец Брэндон Говард представит США на российском музыкальном конкурсе "Интервидение".
- Кроме США, в конкурсе также участвуют представители таких стран, как Беларусь, Сербия, Китай и многие другие.
Представитель США собирается на российский конкурс "Интервидение"
Об этом говорится на странице «Интервидение» в Telegram.
По слухам, Говард — сын Майкла Джексона, однако подтверждения этой информации в открытых источниках нет.
Известно, что мать исполнителя Мики Говард — экспевочка, а отец Джо Говард был ее продюсером.
Кроме США, на "Интервидение" в Москву приедут представители:
Белоруссии;
Кыргызстана;
Венесуэлы;
Сербии (страны-кандидата в ЕС);
Кубы;
Вьетнама;
Египта;
Индии;
Китая;
Колумбии;
Мадагаскара;
Саудовской Аравии;
Катару;
Казахстана.
В то же время, Азербайджан и ОАЭ отказались от участия в конкурсе.
Россию будет представлять певец-путинист Шаман, против которого ЕС ввел санкции из-за неоднократных выступлений в Кремле.
Однако после вторжения в Украину в 2022 году Россию исключили из Евровидения, после чего в феврале 2025 года страна-агрессорка решила вернуть советский формат конкурса.
