США нібито відправлять свого співака Брендона Говарда на музичний конкурс «Інтербачення» — російську кальку «Євробачення».
Головні тези:
- Представником США на конкурсі «Інтербачення» в Росії буде співак Брендон Говард.
- У конкурсі також візьмуть участь представники інших країн, включаючи Білорусь, Сербію, Китай та інші.
- Російський конкурс «Інтербачення» був створений як аналог «Євробачення» і існував ще в радянський період.
Представник США збирається на російський конкурс “Інтербачення”
Про це зазначено на сторінці «Інтербачення» у Telegram.
За чутками, Говард — син Майкла Джексона, однак підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах немає.
Натомість відомо, що мати виконавця Мікі Говард — ексспівачка, а батько Джо Говард був її продюсером.
Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:
Білорусі;
Киргизстану;
Венесуели;
Сербії (країни-кандидата до ЄС);
Куби;
Вʼєтнаму;
Єгипту;
Індії;
Китаю;
Колумбії;
Мадагаскару;
Саудівської Аравії;
Катару;
Казахстану.
Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.
Росію представлятиме співак-путініст Шаман, проти якого ЄС запровадив санкції через неодноразові виступи у Кремлі.
Однак після вторгнення в Україну у 2022 році Росію виключили з «Євробачення», після чого в лютому 2025 року країна-агресорка вирішила повернути радянський формат конкурсу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-