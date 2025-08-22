У Росії похизувалися участю представника США у пісенному конкурсі "Інтербачення"
У Росії похизувалися участю представника США у пісенному конкурсі "Інтербачення"

Ховард
Джерело:  online.ua

США нібито відправлять свого співака Брендона Говарда на музичний конкурс «Інтербачення» — російську кальку «Євробачення».

Головні тези:

  • Представником США на конкурсі «Інтербачення» в Росії буде співак Брендон Говард.
  • У конкурсі також візьмуть участь представники інших країн, включаючи Білорусь, Сербію, Китай та інші.
  • Російський конкурс «Інтербачення» був створений як аналог «Євробачення» і існував ще в радянський період.

Представник США збирається на російський конкурс “Інтербачення”

Про це зазначено на сторінці «Інтербачення» у Telegram.

За чутками, Говард — син Майкла Джексона, однак підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах немає.

Натомість відомо, що мати виконавця Мікі Говард — ексспівачка, а батько Джо Говард був її продюсером.

Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:

  • Білорусі;

  • Киргизстану;

  • Венесуели;

  • Сербії (країни-кандидата до ЄС);

  • Куби;

  • Вʼєтнаму;

  • Єгипту;

  • Індії;

  • Китаю;

  • Колумбії;

  • Мадагаскару;

  • Саудівської Аравії;

  • Катару;

  • Казахстану.

Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.

Росію представлятиме співак-путініст Шаман, проти якого ЄС запровадив санкції через неодноразові виступи у Кремлі.

Конкурс «Інтербачення» існував ще в радянський період (1965—1968 і 1977–1980 роках) як відповідь на «Євробачення». З 1994 року РФ почала брати участь у європейському конкурсі.

Однак після вторгнення в Україну у 2022 році Росію виключили з «Євробачення», після чого в лютому 2025 року країна-агресорка вирішила повернути радянський формат конкурсу.

