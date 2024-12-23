Власти страны-агрессорки вернулись к масштабной блокировке видеохостинга YouTube и, вероятно, полностью заблокируют работу сервиса.
Главные тезисы
- Российские власти вернулись к масштабной блокировке видеохостинга YouTube, что привело к снижению трафика на 50-80% от пиковых значений.
- Операторы мобильного интернета присоединились к блокировке доступа к YouTube, ухудшая ситуацию для пользователей.
- Эксперты подтверждают ущерб для платформы из-за действий российских властей и предсказывают возможную полную блокировку сервиса.
- Новая волна блокировки YouTube началась после пресс-конференции Владимира Путина, и в настоящее время трафик составляет всего 20% от предыдущих значений.
- Аналитики отмечают, что трафик YouTube в России упал на 50-80%, что свидетельствует о серьезных изменениях в интернет-пространстве страны.
Что известно о новой масштабной блокировке YouTube
По информации российских СМИ, новая волна масштабной блокировки YouTube со стороны российских властей началась с 18 декабря, сразу после так называемых выводов года и пресс-конференции кремлевского диктатора Владимира Путина.
По состоянию на 23 декабря трафик YouTube составлял лишь 20% от наблюдаемых летом показателей.
Российские СМИ предполагают, что видеохостинг скоро будет полностью заблокирован.
С начала декабря началось стремительное сокращение пользования YouTube.
До 20 декабря трафик YouTube был примерно на 65% ниже пиковых значений июля — периода, когда российские власти еще не начали искусственно ограничивать работу сервиса.
К тем, кто должен блокировать YouTube, включены операторы мобильного интернета. В прошлом ограничения касались преимущественно провайдеров домашнего интернета.
Что говорят аналитики
По словам эксперта по стратегии развития брендов в Youtube и соцсетях Ольги Вольской-Тищук, трафик YouTube в России снизился на 50-80%.
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