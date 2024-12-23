Власти страны-агрессорки вернулись к масштабной блокировке видеохостинга YouTube и, вероятно, полностью заблокируют работу сервиса.

Что известно о новой масштабной блокировке YouTube

По информации российских СМИ, новая волна масштабной блокировки YouTube со стороны российских властей началась с 18 декабря, сразу после так называемых выводов года и пресс-конференции кремлевского диктатора Владимира Путина.

По состоянию на 23 декабря трафик YouTube составлял лишь 20% от наблюдаемых летом показателей.

Российские СМИ предполагают, что видеохостинг скоро будет полностью заблокирован.

С начала декабря началось стремительное сокращение пользования YouTube.

До 20 декабря трафик YouTube был примерно на 65% ниже пиковых значений июля — периода, когда российские власти еще не начали искусственно ограничивать работу сервиса.

К тем, кто должен блокировать YouTube, включены операторы мобильного интернета. В прошлом ограничения касались преимущественно провайдеров домашнего интернета.

Что говорят аналитики

По словам эксперта по стратегии развития брендов в Youtube и соцсетях Ольги Вольской-Тищук, трафик YouTube в России снизился на 50-80%.