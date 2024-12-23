В России практически полностью заблокировали работу YouTube
Категория
Мир
Дата публикации

В России практически полностью заблокировали работу YouTube

YouTube
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Источник:  online.ua

Власти страны-агрессорки вернулись к масштабной блокировке видеохостинга YouTube и, вероятно, полностью заблокируют работу сервиса.

Главные тезисы

  • Российские власти вернулись к масштабной блокировке видеохостинга YouTube, что привело к снижению трафика на 50-80% от пиковых значений.
  • Операторы мобильного интернета присоединились к блокировке доступа к YouTube, ухудшая ситуацию для пользователей.
  • Эксперты подтверждают ущерб для платформы из-за действий российских властей и предсказывают возможную полную блокировку сервиса.
  • Новая волна блокировки YouTube началась после пресс-конференции Владимира Путина, и в настоящее время трафик составляет всего 20% от предыдущих значений.
  • Аналитики отмечают, что трафик YouTube в России упал на 50-80%, что свидетельствует о серьезных изменениях в интернет-пространстве страны.

Что известно о новой масштабной блокировке YouTube

По информации российских СМИ, новая волна масштабной блокировки YouTube со стороны российских властей началась с 18 декабря, сразу после так называемых выводов года и пресс-конференции кремлевского диктатора Владимира Путина.

По состоянию на 23 декабря трафик YouTube составлял лишь 20% от наблюдаемых летом показателей.

Российские СМИ предполагают, что видеохостинг скоро будет полностью заблокирован.

С начала декабря началось стремительное сокращение пользования YouTube.

До 20 декабря трафик YouTube был примерно на 65% ниже пиковых значений июля — периода, когда российские власти еще не начали искусственно ограничивать работу сервиса.

К тем, кто должен блокировать YouTube, включены операторы мобильного интернета. В прошлом ограничения касались преимущественно провайдеров домашнего интернета.

Что говорят аналитики

По словам эксперта по стратегии развития брендов в Youtube и соцсетях Ольги Вольской-Тищук, трафик YouTube в России снизился на 50-80%.

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