Влада країни-агресорки повернулась до масштабного блокування відеохостингу YouTube і, ймовірно, повністю заблокує роботу сервісу.
Головні тези:
- Російська влада проводить масштабне блокування YouTube, що призвело до зниження трафіку на 80% від пікових значень липня.
- За інформацією російських ЗМІ блокування розпочалося після прес-конференції Володимира Путіна та може призвести до повного заблокування сервісу.
- Оператори мобільного інтернету також отримали вказівку блокувати доступ до YouTube, не лише провайдери домашнього інтернету.
- Експерти зазначають, що зниження трафіку YouTube в Росії становить 50-80%, що є значним втратою для платформи.
Що відомо про нове масшатбне блокування YouTube
За інформацією російських ЗМІ, нове хвиля масштабного блокування YouTube з боку російської влади почалась з 18 грудня, одразу після так званих “висновків року” і пресконференції кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Станом на 23 грудня трафік YouTube складав лише 20% від показників, які спостерігались влітку.
Російські ЗМІ припускають, що відеохостинг невдовзі буде повністю заблокованим.
Зазначається, що з початку грудня почалось стрімке скорочення користування YouTube.
До 20 грудня трафік YouTube був приблизно на 65% нижчим від пікових значень липня — періоду, коли російська влада ще не почала штучно обмежувати роботу сервісу.
До тих, хто зобов'язаний блокувати YouTube, включені оператори мобільного інтернету. У минулому обмеження стосувалися переважно провайдерів домашнього інтернету.
Що кажуть аналітики
За словами експерта зі стратегії розвитку брендів в Youtube, та соцмережах Ольги Вольскої-Тищук, трафік YouTube в Росії знизився на 50-80%.
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