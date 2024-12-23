Влада країни-агресорки повернулась до масштабного блокування відеохостингу YouTube і, ймовірно, повністю заблокує роботу сервісу.

Що відомо про нове масшатбне блокування YouTube

За інформацією російських ЗМІ, нове хвиля масштабного блокування YouTube з боку російської влади почалась з 18 грудня, одразу після так званих “висновків року” і пресконференції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Станом на 23 грудня трафік YouTube складав лише 20% від показників, які спостерігались влітку.

Російські ЗМІ припускають, що відеохостинг невдовзі буде повністю заблокованим.

Зазначається, що з початку грудня почалось стрімке скорочення користування YouTube.

До 20 грудня трафік YouTube був приблизно на 65% нижчим від пікових значень липня — періоду, коли російська влада ще не почала штучно обмежувати роботу сервісу.

До тих, хто зобов'язаний блокувати YouTube, включені оператори мобільного інтернету. У минулому обмеження стосувалися переважно провайдерів домашнього інтернету.

Що кажуть аналітики

За словами експерта зі стратегії розвитку брендів в Youtube, та соцмережах Ольги Вольскої-Тищук, трафік YouTube в Росії знизився на 50-80%.