У Росії практично повністю заблокували роботу YouTube
Категорія
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У Росії практично повністю заблокували роботу YouTube

YouTube
Джерело:  online.ua

Влада країни-агресорки повернулась до масштабного блокування відеохостингу YouTube і, ймовірно, повністю заблокує роботу сервісу. 

Головні тези:

  • Російська влада проводить масштабне блокування YouTube, що призвело до зниження трафіку на 80% від пікових значень липня.
  • За інформацією російських ЗМІ блокування розпочалося після прес-конференції Володимира Путіна та може призвести до повного заблокування сервісу.
  • Оператори мобільного інтернету також отримали вказівку блокувати доступ до YouTube, не лише провайдери домашнього інтернету.
  • Експерти зазначають, що зниження трафіку YouTube в Росії становить 50-80%, що є значним втратою для платформи.

Що відомо про нове масшатбне блокування YouTube

За інформацією російських ЗМІ, нове хвиля масштабного блокування YouTube з боку російської влади почалась з 18 грудня, одразу після так званих “висновків року” і пресконференції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Станом на 23 грудня трафік YouTube складав лише 20% від показників, які спостерігались влітку.

Російські ЗМІ припускають, що відеохостинг невдовзі буде повністю заблокованим.

Зазначається, що з початку грудня почалось стрімке скорочення користування YouTube.

До 20 грудня трафік YouTube був приблизно на 65% нижчим від пікових значень липня — періоду, коли російська влада ще не почала штучно обмежувати роботу сервісу.

До тих, хто зобов'язаний блокувати YouTube, включені оператори мобільного інтернету. У минулому обмеження стосувалися переважно провайдерів домашнього інтернету.

Що кажуть аналітики

За словами експерта зі стратегії розвитку брендів в Youtube, та соцмережах Ольги Вольскої-Тищук, трафік YouTube в Росії знизився на 50-80%.

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