Борьба преступного кремлевского режима со всем иностранным, прежде всего западным, похоже, достигает апогея абсурдности. Так в стране-агрессоре предложили признать мифического персонажа Санта-Клауса иностранным агентом.

Действительно ли в России могут признать Санта-Клауса иноагентом

Отмечается, что с соответствующим предложением в генпрокуратуру страны-агрессоры обратился активист Виталий Бородин.

По его словам, якобы образ Санта-Клауса представляет опасность, поскольку конкурирует с образом российского Деда Мороза в якобы посягает на традиционные российские ценности.

Американский Сант использует многие иностранные компании, в частности Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa.

Бородин утверждает, что стоимость торговой марки оценивается в 1,6 триллиона долларов, и высока вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санта-Клауса в России.

Что известно о действии закона об иноагентах в России

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Первоначально местный минюст заносил в реестр только организации, а с 2020 года начал вносить туда и физических лиц.

Критерии, по которым заносятся в реестр, в законе четко не определены. Это позволяет российским властям "преследовать организации, работающие в сфере образования, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека".

Примеру страны-агрессорки также решили последовать подконтрольные России власти Грузии.

В руководящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не собираются отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния", который являлся одной из причин замораживания движения страны в Евросоюз.

При этом исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе несколько месяцев назад заявлял, что если бы не принятый властями закон об иноагентах, на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч человек.

Однако на фоне масштабных протестов в Грузии именно это и происходит.

Официальный Брюссель много раз повторял, что принятие аналога российского закона об иноагентах приостановило евроинтеграцию Грузии.