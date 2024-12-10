Боротьба злочинного кремлівського режиму з усім іноземним, насамперед, західним, схоже, досягає апогею абсурдності. Так у країні-агресорці запропонували визнати міфічного персонажа Санта-Клауса іноземним агентом.

Чи справді в Росії можуть визнати Санта-Клауса іноагентом

Зазначається, що з відповідною пропозицією до генпрокуратури країни-агресорки звернувся активіст Віталій Бородін.

За його словами, нібито образ Санта-Клауса становить небезпеку, оскільки конкурує з образом російського Діда Мороза у буцімто зазіхає на традиційні російські цінності.

Американського Санту використовує багато іноземних компаній, зокрема Father Christmas Ltd, якій належать товарні знаки Santa Claus, Father Christmas та Cyber Santa.

Бородін стверджує, що вартість торгівельної марки оцінюють в 1,6 трильйона доларів, і висока ймовірність, що іноземні компанії можуть фінансувати образ Санта-Клауса в Росії.

Що відомо про дію закону про іноагентів в Росії

Законодавство про "іноагентів" з'явилося в Росії 2012 року. Спочатку місцевий мін'юст заносив у реєстр лише організації, а із 2020 року почав вносити туди й фізичних осіб.

Критеріїв, за якими заносять у реєстр, у законі чітко не визначено. Це дає змогу російській владі "переслідувати організації, які працюють у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, екології, захисту прав людини".

Приклад країни-агресорки також вирішила наслідувати підконтрольна Росії влада Грузії.

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" заявили, що не збираються відкликати закон "Про прозорість іноземного впливу", який був однією з причин замороження руху країни в Євросоюз.

При цьому виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе кілька місяців тому заявляв, що якби не ухвалений владою закон “про іноагентів”, на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей".

Однак на тлі масштабних протестів у Грузії саме це наразі і відбувається.

Офіційний Брюссель багато разів повторював, що ухвалення аналога російського закону про іноагентів призупинило євроінтеграцію Грузії.