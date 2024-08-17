В России продолжают запугивать журналистов из Италии из-за репортажа с Курщины

ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые сделали репортаж с захваченной украинскими военными Суджи. Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов

Двое итальянских журналистов, разозливших Москву телевизионным репортажем из подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.

Об этом сообщила 17 августа государственная телерадиокомпания RAI.

16 августа Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

Компания решила заставить журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни временно вернуться в Италию исключительно с целью обеспечения личной безопасности. Поделиться

А 17 августа стало известно, что российская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов по статье якобы о незаконном пересечении границы.

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

Оба репортера должны вылететь обратно в северный итальянский город Милан 18 августа.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что его посол Чечилия Пиччиони объяснила российским властям, что RAI и его новостные команды действовали независимо и автономно.

Журналистика не есть преступление. Возможность того, что московские власти отдадут Стефанию Баттистине и Симоне Траини под суд, неприемлема. Журналистская деятельность не осуществляется с предварительного разрешения, говорится в совместном заявлении профсоюза RAI Usigrai и итальянского национального профсоюза прессы FNSI. Поделиться

Россия угрожает итальянским журналистам за репортаж с Курщины

Внешнеполитическое ведомство России сетует, что работавшая на Курщине команда Rai "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".

Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершаемого сотрудниками Rai преступления".

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.