В России продолжают запугивать журналистов из Италии из-за репортажа с Курщины

ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые сделали репортаж с захваченной украинскими военными Суджи. Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.
Главные тезисы
- ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые сделали репортаж с захваченной украинскими военными Суджи.
- Российские власти используют угрозы и уголовные дела для запугивания иностранных журналистов за объективные репортажи.
- Российское внешнеполитическое ведомство угрожает итальянским журналистам уголовной ответственностью за нарушение законодательства России.
ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов
Двое итальянских журналистов, разозливших Москву телевизионным репортажем из подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.
Об этом сообщила 17 августа государственная телерадиокомпания RAI.
16 августа Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.
А 17 августа стало известно, что российская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов по статье якобы о незаконном пересечении границы.
Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.
Оба репортера должны вылететь обратно в северный итальянский город Милан 18 августа.
Министерство иностранных дел Италии заявило, что его посол Чечилия Пиччиони объяснила российским властям, что RAI и его новостные команды действовали независимо и автономно.
Россия угрожает итальянским журналистам за репортаж с Курщины
Внешнеполитическое ведомство России сетует, что работавшая на Курщине команда Rai "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".
Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершаемого сотрудниками Rai преступления".
Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-