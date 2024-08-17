У Росії продовжують залякувати журналістів з Італії через репортаж з Курщини

ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів, які зробили репортаж із захопленої українськими військовими Суджі. Справа заведена за статтею про незаконне перетинання кордону.
Головні тези:
- ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів за репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області Росії.
- Журналісти Rai вирішили тимчасово повернутися до Італії з метою забезпечення безпеки після погроз з боку російських влад.
- Російські владні структури використовують погрози та кримінальні справи у спробі залякувати іноземних журналістів за об'єктивні репортажі про ситуацію в регіоні.
ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів
Двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.
Про це повідомила 17 серпня державна телерадіокомпанія RAI.
16 серпня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.
А 17 серпня стало відомо, що російська ФСБ завела кримінальну справу на італійських журналістів за статтею нібито про незаконне перетинання кордону.
Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області — ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.
Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан 18 серпня.
Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно і автономно.
Росія погрожує італійським журналістам за репортаж з Курщини
Зовнішньополітичне відомство Росії нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".
Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".
Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області — ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.
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