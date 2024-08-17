У Росії продовжують залякувати журналістів з Італії через репортаж з Курщини
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У Росії продовжують залякувати журналістів з Італії через репортаж з Курщини

Курщина
Джерело:  online.ua

ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів, які зробили репортаж із захопленої українськими військовими Суджі. Справа заведена за статтею про незаконне перетинання кордону.

Головні тези:

  • ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів за репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області Росії.
  • Журналісти Rai вирішили тимчасово повернутися до Італії з метою забезпечення безпеки після погроз з боку російських влад.
  • Російські владні структури використовують погрози та кримінальні справи у спробі залякувати іноземних журналістів за об'єктивні репортажі про ситуацію в регіоні.

ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів

Двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.

Про це повідомила 17 серпня державна телерадіокомпанія RAI.

16 серпня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки.

А 17 серпня стало відомо, що російська ФСБ завела кримінальну справу на італійських журналістів за статтею нібито про незаконне перетинання кордону.

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області — ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан 18 серпня.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно і автономно.

Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Стефанію Баттістіні та Сімоне Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу, — йдеться у спільній заяві профспілки RAI Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.

Росія погрожує італійським журналістам за репортаж з Курщини

Зовнішньополітичне відомство Росії нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".

Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області — ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, начебто російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".

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