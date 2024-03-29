В результате атаки террористов на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье был ликвидирован полковник Главного разведывательного управления РФ Тимур Мясников.
Что известно о ликвидации полковника ГРУ Мясникова
Согласно данным российских СМИ, в “Крокус Сити Холле” террористами был расстрелян полковник Тимур Мясников, приехавший в отпуск с украинского фронта, где убивал мирных украинцев.
Эту информацию подтвердил глава президиума самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.
Информация о гибели Мясникова также появилась в телеграмм-канале выпускников Суворовских училищ.
Следует обратить внимание на то, что он был в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал Минздрав Подмосковья.
Российского захватчика будут хоронить 29 марта.
Кто такой Тимур Мясников
Что важно понимать, ликвидированный полковник ГРУ РФ — выпускник Суворовского училища и военного вуза.
Кроме того, известно, что он служил в 3-й бригаде специального назначения, входящей в состав Главного управления Генштаба России.
Воевал в Косово и Таджикистане, а последние два года участвовал в преступной войне против Украины.
За несколько дней до теракта Мясников приехал в отпуск к семье в Москву.
В “Крокус Сити Холл” на концерт группы “Пикник” он пришел с женой и сыном.
По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холл» стали 143 человека, пострадали более 180. Минздрав накануне сообщал, что в больницах остаются 74 пострадавших.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-