В результате атаки террористов на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье был ликвидирован полковник Главного разведывательного управления РФ Тимур Мясников.

Что известно о ликвидации полковника ГРУ Мясникова

Согласно данным российских СМИ, в “Крокус Сити Холле” террористами был расстрелян полковник Тимур Мясников, приехавший в отпуск с украинского фронта, где убивал мирных украинцев.

Эту информацию подтвердил глава президиума самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

Информация о гибели Мясникова также появилась в телеграмм-канале выпускников Суворовских училищ.

Следует обратить внимание на то, что он был в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал Минздрав Подмосковья.

Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но спасти его не удалось, — заявил Маливанчук. Поделиться

Российского захватчика будут хоронить 29 марта.

Кто такой Тимур Мясников

Что важно понимать, ликвидированный полковник ГРУ РФ — выпускник Суворовского училища и военного вуза.

Кроме того, известно, что он служил в 3-й бригаде специального назначения, входящей в состав Главного управления Генштаба России.

Воевал в Косово и Таджикистане, а последние два года участвовал в преступной войне против Украины.

За несколько дней до теракта Мясников приехал в отпуск к семье в Москву.

В “Крокус Сити Холл” на концерт группы “Пикник” он пришел с женой и сыном.