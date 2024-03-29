У результаті атаки терористів на “Крокус Сіті Хол” у Підмосков'ї загинув полковник Головного розвідувального управління РФ Тимур Мясніков.

Що відомо про ліквідацію полковника ГРУ Мяснікова

Згідно з даними російських ЗМІ, у «Крокус Сіті Холі» терористами був розстріляний полковник Тимур Мясніков, який приїхав у відпустку з українського фронту, де вбивав мирних українців.

Цю інформацію підтвердив очільник президії самарського регіонального відділення організації «Офіцери Росії» Артур Маліванчук.

Інформація про загибель Мяснікова також з'явилася у телеграм-каналі випускників Суворовських училищ.

Варто звернути увагу на те, що він був у списку госпіталізованих після теракту, який опублікував МОЗ Підмосков'я.

Тимур встиг відштовхнути дружину та сина у безпечне місце, а сам потрапив під шквальний вогонь. В нього влучило три кулі. Кілька днів лікарі боролися за життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося, — заявив Маліванчук. Поширити

Російського загарбника будуть хоронити 29 березня.

Хто такий Тимур Мясніков

Що важливо розуміти, ліквідований полковник ГРУ РФ — випускник Суворовського училища та військового вишу.

Окрім того, відомо, що він служив у 3-й бригаді спеціального призначення, яка входить до складу Головного управління Генштабу Росії.

Воював у Косово та Таджикистані, а останні два роки брав участь у злочинній війні проти України.

За кілька днів до теракту М'ясніков приїхав у відпустку до родини до Москви.

У «Крокус Сіті Холл» на концерт «Пікніка» він прийшов із дружиною та сином.