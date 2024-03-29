У результаті атаки терористів на “Крокус Сіті Хол” у Підмосков'ї загинув полковник Головного розвідувального управління РФ Тимур Мясніков.
Що відомо про ліквідацію полковника ГРУ Мяснікова
Згідно з даними російських ЗМІ, у «Крокус Сіті Холі» терористами був розстріляний полковник Тимур Мясніков, який приїхав у відпустку з українського фронту, де вбивав мирних українців.
Цю інформацію підтвердив очільник президії самарського регіонального відділення організації «Офіцери Росії» Артур Маліванчук.
Інформація про загибель Мяснікова також з'явилася у телеграм-каналі випускників Суворовських училищ.
Варто звернути увагу на те, що він був у списку госпіталізованих після теракту, який опублікував МОЗ Підмосков'я.
Російського загарбника будуть хоронити 29 березня.
Хто такий Тимур Мясніков
Що важливо розуміти, ліквідований полковник ГРУ РФ — випускник Суворовського училища та військового вишу.
Окрім того, відомо, що він служив у 3-й бригаді спеціального призначення, яка входить до складу Головного управління Генштабу Росії.
Воював у Косово та Таджикистані, а останні два роки брав участь у злочинній війні проти України.
За кілька днів до теракту М'ясніков приїхав у відпустку до родини до Москви.
У «Крокус Сіті Холл» на концерт «Пікніка» він прийшов із дружиною та сином.
За останніми даними, жертвами теракту в «Крокус Сіті Холлі» стали 143 особи, постраждали понад 180. МОЗ напередодні повідомляло, що в лікарнях залишаються 74 постраждалих.
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