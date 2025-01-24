В стране-агрессоре РФ пользователи снова начали жаловаться на проблемы с работой мобильных операторов, банков и других интернет-сервисов.
Главные тезисы
- Масштабные интернет-сбои в России вызывают серьезные вопросы о надежности сетевой инфраструктуры и систем контроля над сетевым трафиком.
- Последствия сбоев в работе интернета оказывают значительное влияние на пользователей, затрудняя финансовые операции и общение через мессенджеры
- Проблемы с работой интернета в России связываются с увеличивающейся нагрузкой на инфраструктуру и возможными техническими сбоями из-за контроля за сетевым трафиком
- Пользователи жалуются на проблемы с работой мобильных операторов, банков, мессенджеров и интернет-сервисов, что ставит под вопрос надежность сети
- Предыдущие масштабные сбои также затрагивали работу рунета, ключевых операторов мобильной связи и популярных интернет-сервисов в России
Что известно о новом масштабном интернет-сбойе в России
Отмечается, что российские пользователи жалуются на проблемы с работой "МегаФон", МТС, Tele2 и Yota, интернет-банкинга, а также на сбой в популярном мессенджере Telegram.
Подчеркивается, что перестали загружаться файлы, возникают постоянные задержки при отправке сообщений.
В частности, на трудности с проведением сделок жалуются клиенты банка ВТБ.
Предыдущий значительный сбой в работе российского интернета произошел 14 января. На следующий день в Татарстане была повреждена магистральная кабельная линия, что повлекло за собой снижение скорости интернета в 21 регионе страны.
В последнее время в России участились проблемы с Интернетом и перебои в работе разных сервисов. Эксперты связывают это с возрастающей нагрузкой на инфраструктуру и возможными техническими сбоями в результате повышенного контроля за сетевым трафиком.
Что известно о предыдущих масштабных интернет-сбоях в России
В стране-агрессорке наблюдаются масштабные сбои в работе Рунета и ключевых операторов мобильной связи.
Отмечается, что российский интернет-сегмент Рунета фактически перестал работать. Наблюдаются масштабные сбои в работе многих популярных сайтов и ключевых операторов связи, среди которых Билайн, Мегафон и Теле2.
В частности, мобильный интернет от этих операторов связи также перестал работать.
Также возникли неполадки в работе Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam и Twitch.
Сбой очень похож на аналогичную ситуацию, которая уже имела место 6 января. Тогда тоже перестали работать мобильные операторы и крупные банки.
Российские источники пишут, что в пресс-службе "Роскомнадзора" не знают, почему не работает интернет.
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