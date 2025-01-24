В России снова произошел масштабный интернет-сбой
Категория
Мир
Дата публикации

В России снова произошел масштабный интернет-сбой

Интернет-сбой
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Источник:  online.ua

В стране-агрессоре РФ пользователи снова начали жаловаться на проблемы с работой мобильных операторов, банков и других интернет-сервисов.

Главные тезисы

  • Масштабные интернет-сбои в России вызывают серьезные вопросы о надежности сетевой инфраструктуры и систем контроля над сетевым трафиком.
  • Последствия сбоев в работе интернета оказывают значительное влияние на пользователей, затрудняя финансовые операции и общение через мессенджеры
  • Проблемы с работой интернета в России связываются с увеличивающейся нагрузкой на инфраструктуру и возможными техническими сбоями из-за контроля за сетевым трафиком
  • Пользователи жалуются на проблемы с работой мобильных операторов, банков, мессенджеров и интернет-сервисов, что ставит под вопрос надежность сети
  • Предыдущие масштабные сбои также затрагивали работу рунета, ключевых операторов мобильной связи и популярных интернет-сервисов в России

Что известно о новом масштабном интернет-сбойе в России

Отмечается, что российские пользователи жалуются на проблемы с работой "МегаФон", МТС, Tele2 и Yota, интернет-банкинга, а также на сбой в популярном мессенджере Telegram.

Подчеркивается, что перестали загружаться файлы, возникают постоянные задержки при отправке сообщений.

В России снова жалуются на проблемы с работой интернета
Интернет-сбой

В частности, на трудности с проведением сделок жалуются клиенты банка ВТБ.

Предыдущий значительный сбой в работе российского интернета произошел 14 января. На следующий день в Татарстане была повреждена магистральная кабельная линия, что повлекло за собой снижение скорости интернета в 21 регионе страны.

В последнее время в России участились проблемы с Интернетом и перебои в работе разных сервисов. Эксперты связывают это с возрастающей нагрузкой на инфраструктуру и возможными техническими сбоями в результате повышенного контроля за сетевым трафиком.

Что известно о предыдущих масштабных интернет-сбоях в России

В стране-агрессорке наблюдаются масштабные сбои в работе Рунета и ключевых операторов мобильной связи.

Отмечается, что российский интернет-сегмент Рунета фактически перестал работать. Наблюдаются масштабные сбои в работе многих популярных сайтов и ключевых операторов связи, среди которых Билайн, Мегафон и Теле2.

В частности, мобильный интернет от этих операторов связи также перестал работать.

Также возникли неполадки в работе Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam и Twitch.

Сбой очень похож на аналогичную ситуацию, которая уже имела место 6 января. Тогда тоже перестали работать мобильные операторы и крупные банки.

Российские источники пишут, что в пресс-службе "Роскомнадзора" не знают, почему не работает интернет.

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