У країні-агресорці РФ користувачі знову почали скаржитись на проблеми із роботою мобільних операторів, банків та інших інтернет-сервісів.

Що відомо про новий масштабний інтернет-збій у Росії

Зазначається, що російські користувачі скаржаться на проблеми з роботою "Мегафон", МТС, Tele2 та Yota, інтернет-банкінгу, а також на збій у популярному месенджері Telegram.

Підкреслюється, що перестали завантажуватись файли, виникають постійні затримки у відправленні повідомлень.

Інтернет-збій

Зокрема, на труднощі з проведенням операцій скаржаться клієнти банку ВТБ.

Попередній значний збій у роботі російського інтернету стався 14 січня. Наступного дня в Татарстані була пошкоджена магістральна кабельна лінія, що спричинило зниження швидкості інтернету в 21 регіоні країни.

Останнім часом в Росії почастішали проблеми з інтернетом та перебої в роботі різних сервісів. Експерти пов’язують це зі зростаючим навантаженням на інфраструктуру та можливими технічними збоями внаслідок підвищеного контролю за мережевим трафіком.

Що відомо про попередні масштабні інтернет-збої в Росїі

У країні-агресорці спостерігаються масштабні збої в роботі Рунету та ключових операторів мобільного зв'язку.

Зазначається, що російський інтернет-сегмент Рунет фактично перестав працювати. Спостерігаються масштабні збої у роботі багатьох популярних сайтів та ключових операторів зв’язку, серед яких «Білайн», «Мегафон» і «Теле2».

Зокрема, мобільний інтернет від цих операторів зв’язку також перестав працювати.

Також виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.

Збій дуже схожий на аналогічну ситуацію, яка вже мала місце 6 січня. Тоді також перестали працювати мобільні оператори та великі банки.

Російські джерела пишуть, що у пресслужбі "Роскомнадзора" не знають, чому не працює інтернет.