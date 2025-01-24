У Росії знову стався масштабний інтернет-збій
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У Росії знову стався масштабний інтернет-збій

Інтернет-збій
Джерело:  online.ua

У країні-агресорці РФ користувачі знову почали скаржитись на проблеми із роботою мобільних операторів, банків та інших інтернет-сервісів. 

Головні тези:

  • У Росії знову стався масштабний інтернет-збій, який вплинув на роботу мобільних операторів, банків та інших інтернет-сервісів.
  • Технічні неполадки призвели до збоїв у роботі відомих компаній, таких як “Мегафон”, МТС, Tele2, Yota, інтернет-банків та месенджера Telegram.
  • Експерти пов'язують часті проблеми в російському інтернеті зі зростаючим навантаженням на інфраструктуру та можливими технічними збоями внаслідок контролю за мережевим трафіком.
  • Список збоїв збільшується, а наслідки впливу на користувачів стають дедалі значущішими, включаючи ускладнення проведення фінансових операцій і спілкування через популярні платформи.
  • Постійні технічні неполадки у російському інтернеті породжують серйозні питання стосовно надійності мережевої інфраструктури та систем контролю мережевим трафіком.

Що відомо про новий масштабний інтернет-збій у Росії

Зазначається, що російські користувачі скаржаться на проблеми з роботою "Мегафон", МТС, Tele2 та Yota, інтернет-банкінгу, а також на збій у популярному месенджері Telegram.

Підкреслюється, що перестали завантажуватись файли, виникають постійні затримки у відправленні повідомлень.

У Росії знову скаржаться на проблеми із роботою інтернету
Інтернет-збій

Зокрема, на труднощі з проведенням операцій скаржаться клієнти банку ВТБ.

Попередній значний збій у роботі російського інтернету стався 14 січня. Наступного дня в Татарстані була пошкоджена магістральна кабельна лінія, що спричинило зниження швидкості інтернету в 21 регіоні країни.

Останнім часом в Росії почастішали проблеми з інтернетом та перебої в роботі різних сервісів. Експерти пов’язують це зі зростаючим навантаженням на інфраструктуру та можливими технічними збоями внаслідок підвищеного контролю за мережевим трафіком.

Що відомо про попередні масштабні інтернет-збої в Росїі

У країні-агресорці спостерігаються масштабні збої в роботі Рунету та ключових операторів мобільного зв'язку.

Зазначається, що російський інтернет-сегмент Рунет фактично перестав працювати. Спостерігаються масштабні збої у роботі багатьох популярних сайтів та ключових операторів зв’язку, серед яких «Білайн», «Мегафон» і «Теле2».

Зокрема, мобільний інтернет від цих операторів зв’язку також перестав працювати.

Також виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.

Збій дуже схожий на аналогічну ситуацію, яка вже мала місце 6 січня. Тоді також перестали працювати мобільні оператори та великі банки.

Російські джерела пишуть, що у пресслужбі "Роскомнадзора" не знають, чому не працює інтернет.

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