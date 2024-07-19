Світовий IT-збій. Фахівці виявили та працюють над усуненням проблеми
Категорія
Технології
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Світовий IT-збій. Фахівці виявили та працюють над усуненням проблеми

IT-збій
Джерело:  online.ua

Компанія з технологій кібербезпеки CrowdStrike працює над усуненням дефекту в оновленні для хостів Windows.

Головні тези:

  • Оновлення для Windows спричинило масштабний збій в ІТ-системах світових компаній, проте проблему було виявлено та усунуто.
  • Генеральний директор CrowdStrike підтвердив, що ситуація не є наслідком кібератаки, хости Mac і Linux залишилися не враженими.
  • Наслідки збою у галузі безпеки IT відчули компанії по всьому світу, включно з авіакомпаніями, банками та медіа.
  • Численні компанії та організації, зокрема United Airlines, Delta Airlines, Microsoft та «Нова пошта», стали жертвами глобального збою в ІТ-системах.

IT-системи світових компаній поступово відновлюються після масштабного збою

19 липня генеральний директор CrowdStrike Джордж Курц заявив, що ситуацію виправили, додавши, що це не була кібератака. Деякі компанії заявили, що їхні системи повільно відновлюються.

Хости Mac і Linux не були вражені. Це не інцидент у сфері безпеки та не кібератака. Проблему виявлено, ізольовано та розпочато її виправлення, — повідомив Джордж Курц.

Водночас він порадив клієнтам, які звертаються до служби підтримки, «переконатися, що вони спілкуються з представниками CrowdStrike через офіційні канали».

Зазначимо, що через глобальний збій в роботі ІТ-систем в Європі порушена діяльність портів та судноплавства.

Що відомо про глобальний збій в IT-системі

19 липня компанії "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank і Monobank заявили про збої в роботі — спостерігаються труднощі з обслуговуванням клієнтів.

У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з'ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом. 

Пресслужба Sense Bank заявила, що в роботі банку фіксують технічні проблеми, зокрема у відображенні продуктів, карток та рахунків, переказах та обміну валют, оплаті послуг, покупці облігацій та автоцивілки, відкритті депозитів та кредитів, збірці та довідки

Масштабні збої в ІТ-системах по всьому світу зачепили численні компанії та організації.

  • Авіакомпанії та аеропорти: Проблеми з’явилися у United Airlines, Delta Airlines та American Airlines, а також у системах аеропортів в Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країнах.

  • Банки та компанії: Збої спостерігаються в банках та сотнях компаній, включаючи Лондонську біржу.

  • Microsoft: Усі продукти Microsoft були зачеплені.

  • Україна: був збій, зокрема, в роботі «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.

  • SkyNews: Британський телеканал був відключений від мережі.

  • Індія: Times Now повідомляє, що причиною збою стало недавнє оновлення CrowdStrike.

  • Turkish Airlines також призупинила польоти через “великий глобальний збій”.

  • В усіх аеропортах Іспанії стався «інцидент із комп’ютерними системами» після збою CrowdStrike.

  • Кілька аеропортів Великої Британії також були змушені призупинити польоти.

Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило призупинення польотів у United Airlines та Delta Airlines через проблеми зі зв’язком, що виникли внаслідок глобального збою.

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