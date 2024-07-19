Мировой IT-сбой. Специалисты обнаружили и работают над устранением проблемы

Компания по технологиям кибербезопасности CrowdStrike работает над устранением дефекта в обновлении для хостов Windows.

IT-системы мировых компаний постепенно восстанавливаются после масштабного сбоя

19 июля генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что ситуацию поправили, добавив, что это не была кибератака. Некоторые компании заявили, что их системы медленно восстанавливаются.

Хосты Mac и Linux не были поражены. Это не инцидент в сфере безопасности и кибератака. Проблема обнаружена, изолирована и начата ее исправление, — сообщил Джордж Курц. Поделиться

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

В то же время, он посоветовал клиентам, которые обращаются в службу поддержки, «убедиться, что они общаются с представителями CrowdStrike через официальные каналы».

Отметим, что из-за глобального сбоя в работе ИТ-систем в Европе нарушена деятельность портов и судоходства.

Что известно о глобальном сбое в IT-системе

19 июля компании "Новая почта", Vodafone, Sense Bank и Monobank заявили о сбоях в работе - наблюдаются трудности с обслуживанием клиентов.

В компании заверили, что причины технического сбоя уже выяснены. Там пообещали возобновить работу в ближайшее время.

Прессслужба Sense Bank заявила, что в работе банка фиксируют технические проблемы, в частности в отражении продуктов, карт и счетов, переводах и обмене валют, оплате услуг, покупатели облигаций и автогражданки, открытии депозитов и кредитов, сборники и справки.

Масштабные сбои в ИТ-системах по всему миру затронули многие компании и организации.

Авиакомпании и аэропорты Проблемы возникли у United Airlines, Delta Airlines и American Airlines, а также в системах аэропортов в Испании, Ирландии, Австралии и других странах.

Банки и компании : Сбои наблюдаются в банках и сотнях компаний, включая Лондонскую биржу.

Microsoft : Все продукты Microsoft были затронуты.

Украина : был сбой, в частности, в работе "Новой почты", Sense Bank и Vodafone.

SkyNews : Британский телеканал был отключен от сети.

Times Now сообщает, что причиной сбоя стало недавнее обновление CrowdStrike.

Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".

Во всех аэропортах Испании произошел инцидент с компьютерными системами после сбоя CrowdStrike.

Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило приостановку полетов в United Airlines и Delta Airlines из-за проблем со связью, возникших в результате глобального сбоя.