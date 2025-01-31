В России снова фиксируют масштабный сбой в работе сетей связи, затронутый операторами МТС, "Дом.ру", "Билайн", Yota, T2 и "Ростелеком", и кроме этого - государственные сервисы и социальные платформы.

Что известно об очередном масштабном сбое в России

Отмечается, что пользователи МТС, "Дом.ру", "Билайн", Yota, T2 и "Ростелеком" заявляют о проблемах с доступом к сети.

РосСМИ заявляют, что по предварительной информации причиной стало нарушение работы инфраструктуры оператора.

В Ростелекоме заявили, что сбой произошел на сети передачи данных в Чувашии.

Интернет-сбой

В ведомстве подчеркнули, что некоторые абоненты могли испытывать трудности с доступом к интернету в течение 15-20 минут, а на другие регионы инцидент вроде бы не повлиял, но это не похоже на правду, судя по количеству жалоб.

Это уже не первый случай массовых сбоев в работе связи в России за последние месяцы. Ранее пользователи неоднократно жаловались на перебои операторов, взломы цифровых сервисов и сбои в госуслугах. Специалисты указывают, что такие проблемы могут быть связаны как с техническими неисправностями, так и с усугублением кибератак на российскую инфраструктуру.

Что известно о предварительных сбоях в работе сетей связи в России

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины — под удар попала компания "Мегафон".

В результате атаки в течение 24 января клиенты "Мегафона" имели серьезные проблемы со связью, а также доступ к сети.

В стране-агрессоре РФ пользователи снова начали жаловаться на проблемы с работой мобильных операторов, банков и других интернет-сервисов.

Отмечается, что российские пользователи жалуются на проблемы с работой "МегаФон", МТС, Tele2 и Yota, интернет-банкинга, а также на сбой в популярном мессенджере Telegram.

Подчеркивается, что перестали загружаться файлы, возникают постоянные задержки при отправке сообщений.