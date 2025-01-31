У Росії знову стався масштабний збій у мережі
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У Росії знову стався масштабний збій у мережі

Інтернет-збій
Джерело:  online.ua

У Росії знову фіксують масштабний збій у роботі мереж зв'язку, який зачепив операторів МТС, "Дом.ру", "Білайн", Yota, T2 та "Ростелеком", та окрім цього - державні сервіси та соціальні платформи. 

Головні тези:

  • У Росії відбувся масштабний збій у роботі мережі зв'язку, що зачепив кілька провідних операторів та соціальні платформи.
  • Кіберфахівці підтверджують зростання кібератак на російську інфраструктуру, що може бути однією з причин подібних проблем.
  • Масштабні збої у мереж зв'язку вже не рідкість в Росії, що підводить питання про надійність та захищеність інформаційних систем.

Що відомо про черговий масштабний збій у Росії

Зазначається, користувачі МТС, "Дом.ру", "Білайн", Yota, T2 та "Ростелеком” заявляють про проблеми із доступом до мережі.

РосЗМІ заявляють, що за попередньою інформацією, причиною стало порушення роботи інфраструктури оператора.

У “Ростелекомі” заявили, що збій стався на мережі передачі даних у Чувашії.

У Росії знову стався інтернет-збій
Інтернет-збій

У відомстві підкреслили, що деякі абоненти могли відчувати труднощі з доступом до інтернету протягом 15-20 хвилин, а на інші регіони інцидент начебто не вплинув, та це не схоже на правду судячи за кількістю скарг.

Це вже не перший випадок масових збоїв у роботі зв’язку в Росії за останні місяці. Раніше користувачі неодноразово скаржилися на перебої у роботі операторів, злами цифрових сервісів та збої у держпослугах. Фахівці вказують, що такі проблеми можуть бути пов’язані як із технічними несправностями, так і з посиленням кібератак на російську інфраструктуру.

Що відомо про попередні збої в роботі мереж зв’язку в Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у російській агресії проти України — під удар потрапила компанія “МегаФон”.

Внаслідок атаки протягом 24 січня клієнти “МегаФону” мали серйозні проблеми зі зв’язком, а також доступом до мережі.

У країні-агресорці РФ користувачі знову почали скаржитись на проблеми із роботою мобільних операторів, банків та інших інтернет-сервісів. 

Зазначається, що російські користувачі скаржаться на проблеми з роботою "Мегафон", МТС, Tele2 та Yota, інтернет-банкінгу, а також на збій у популярному месенджері Telegram.

Підкреслюється, що перестали завантажуватись файли, виникають постійні затримки у відправленні повідомлень.

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