В России сотни людей продолжают стоять в очередях к могиле Навального – видео

К могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, продолжают идти люди. Чтобы попасть на кладбище и возложить цветы на могилу политика, в очередях стоят около 400 человек.

Очереди к могиле Навального не уменьшаются

Как отмечается, приходят к могиле Алексея Навального приходят люди всех возрастов, с детьми, молодежь, пожилые люди.

Длина очереди перед входом на Борисовское кладбище составляет около 700 метров, говорится в сообщении. Поделиться

Очевидцы рассказывают, что хоть людей много, очередь двигается быстро. Возле входа на кладбище стоит полиция и микроавтобус. Люди несут цветы на могилу Навального уже третий день.

Навального похоронили в Москве

Отдать дань памяти Алексею Навальному 1 марта пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.

СМИ отмечали, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем за полчаса.

В храм запускали людей небольшими группами по два-четыре. Но всего удалось зайти только около 300 человек.

Люди в очереди под церковью скандировали разные лозунги, вроде "Нет войне", "Россия будет свободной" и выкрикивали фамилию покойного политика.

Территория храма была ограждена металлическими заборами. После отпевания в храме толпа его повалила и пошла за катафалком в сторону кладбища.