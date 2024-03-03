В России сотни людей продолжают стоять в очередях к могиле Навального – видео

К могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, продолжают идти люди. Чтобы попасть на кладбище и возложить цветы на могилу политика, в очередях стоят около 400 человек.
Очереди к могиле Навального не уменьшаются
Как отмечается, приходят к могиле Алексея Навального приходят люди всех возрастов, с детьми, молодежь, пожилые люди.
Очевидцы рассказывают, что хоть людей много, очередь двигается быстро. Возле входа на кладбище стоит полиция и микроавтобус. Люди несут цветы на могилу Навального уже третий день.
Навального похоронили в Москве
Отдать дань памяти Алексею Навальному 1 марта пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.
СМИ отмечали, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем за полчаса.
В храм запускали людей небольшими группами по два-четыре. Но всего удалось зайти только около 300 человек.
Люди в очереди под церковью скандировали разные лозунги, вроде "Нет войне", "Россия будет свободной" и выкрикивали фамилию покойного политика.
Территория храма была ограждена металлическими заборами. После отпевания в храме толпа его повалила и пошла за катафалком в сторону кладбища.
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