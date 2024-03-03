У Росії сотні людей продовжують стояти в чергах до могили Навального — відео

До могили Олексія Навального, похованого 1 березня на Борисівському цвинтарі у Москві, продовжують йти люди. Щоб потрапити на цвинтар і покласти квіти на могилу політика, у чергах стоять близько 400 людей.

Черги до могили Навального не зменшуються

Як зазначається, приходять до могили Олексія Навального приходять люди різного віку, з дітьми, молодь, люди похилого віку.

Довжина черги перед входом на Борисівський цвинтар становить близько 700 метрів, — йдеться в дописі. Поширити

Очевидці розповідають, що хоч людей багато, черга рухається швидко. Поруч із входом на цвинтар стоїть поліція та мікроавтобус. Люди несуть квіти на могилу Навального вже третій день.

Навального поховали у Москві

Віддати данину пам’яті Олексію Навальному 1 березня прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.

ЗМІ зазначали, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.

До храму запускали людей невеликими групами по двоє-четверо. Але загалом вдалося зайти лише близько 300 особам.

Люди у черзі під церквою скандували різні гасла, на кшталт: “Ні війні”, “Росія буде вільною” та вигукували прізвище покійного політика.

Територія до храму була огороджена металевими парканами. Після відспівування у храмі натовп його повалив та пішов за катафалком у бік цвинтаря.