У Росії сотні людей продовжують стояти в чергах до могили Навального — відео

До могили Олексія Навального, похованого 1 березня на Борисівському цвинтарі у Москві, продовжують йти люди. Щоб потрапити на цвинтар і покласти квіти на могилу політика, у чергах стоять близько 400 людей.
Черги до могили Навального не зменшуються
Як зазначається, приходять до могили Олексія Навального приходять люди різного віку, з дітьми, молодь, люди похилого віку.
Очевидці розповідають, що хоч людей багато, черга рухається швидко. Поруч із входом на цвинтар стоїть поліція та мікроавтобус. Люди несуть квіти на могилу Навального вже третій день.
Навального поховали у Москві
Віддати данину пам’яті Олексію Навальному 1 березня прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.
ЗМІ зазначали, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.
До храму запускали людей невеликими групами по двоє-четверо. Але загалом вдалося зайти лише близько 300 особам.
Люди у черзі під церквою скандували різні гасла, на кшталт: “Ні війні”, “Росія буде вільною” та вигукували прізвище покійного політика.
Територія до храму була огороджена металевими парканами. Після відспівування у храмі натовп його повалив та пішов за катафалком у бік цвинтаря.
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