В России совершил самоубийство похищенный из Херсона украинский подросток
Категория
Украина
Дата публикации

В России совершил самоубийство похищенный из Херсона украинский подросток

Могила Александра Якущенка
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Источник:  online.ua

Похищенный страной-агрессором из детского дома в Херсоне 18-летний украинский подросток Александр Якущенко покончил с собой после попадания в приемную семью в Краснодарском крае.

Главные тезисы

  • Похищенный украинский подросток покончил с собой после попадания в приемную семью в России из-за отсутствия поддержки.
  • Пророссийские власти Херсона вывезли детей из детского дома, что привело к серьезным последствиям и трагическому исходу для Александра Якущенко.
  • В голосовом сообщении друзьям подросток объяснял, что чувствует себя никому не нужным в приемной семье, что стало причиной его самоубийства.
  • Александру Якущенко просто предоставили жилье и питание на время до совершеннолетия, после чего он остался без опеки и поддержки.

Что известно о причинах самоубийства похищенного Россией из Херсона украинского подростка

По информации РосСМИ, перед смертью подросток отправил голосовое сообщение друзьям.

Муж из приемной семьи Александра Якущенко заявил, что тело подростка было найдено в нескольких километрах от его нового дома.

Я откуда знаю почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком, — цинично ответил на вопрос причин самоубийства украинского подростка его новый приемный отец.

В России совершил самоубийство похищенный из Херсона украинский подросток
Александр Якущенко

Между тем, в голосовом сообщении друзьям Якущенко объяснял, что чувствует себя никому не нужным в приемной семье.

Я там никому не нужен. Мне дали это понять. Я не смогу. совершением самоубийства.

Как украинского подростка принудительно вывезли в Россию

До осени 2022 года Якущенко и еще 7 детей проживали в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном.

Во время оккупации преступной армией РФ Херсонской области глава детдома Лидия Шарварлы начала сотрудничать с пророссийскими властями, и вскоре ее назначили главой села.

После возвращения территорий Херсонской области под контроль Украины Шарварла уехала в страну-агрессорку и забрала детей с собой.

В России дети были размещены во временном убежище в поселке Кучугуры Краснодарского края, где Шарварла отказалась от опеки.

Александр Якущенко попал в приемную семью Натальи и Александра Лукашенко.

Последний отметил, что формально парень находился на их попечении только месяц до совершеннолетия, а после этого они просто предоставляли ему жилье и питание, ведь у него не было другого места для проживания.

Что известно о преступлениях россиян в отношении похищенных украинских детей из Херсона

По словам президента Владимира Зеленского, во время отступления с оккупированных территорий в Херсонской области 2 года назад российские военные преступники похитили 48 украинских детей, при этом ни одному ребенку не было и 3 лет.

Большинство из этих похищенных детей перевезли в оккупированный Крым и на территорию России.

Украинские дети не игрушки, хотя похоже, что для российских богачей и чиновников это именно так. За каждым этим ребенком – жизнь, которая не должна быть потеряна. Судьба, которая не должна быть потеряна. Мы должны сделать все, чтобы украинские дети вернулись домой. Спасибо партнерам, которые работают с нами в этом направлении и помогают, - отмечает Зеленский.

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