Похищенный страной-агрессором из детского дома в Херсоне 18-летний украинский подросток Александр Якущенко покончил с собой после попадания в приемную семью в Краснодарском крае.
Главные тезисы
- Похищенный украинский подросток покончил с собой после попадания в приемную семью в России из-за отсутствия поддержки.
- Пророссийские власти Херсона вывезли детей из детского дома, что привело к серьезным последствиям и трагическому исходу для Александра Якущенко.
- В голосовом сообщении друзьям подросток объяснял, что чувствует себя никому не нужным в приемной семье, что стало причиной его самоубийства.
- Александру Якущенко просто предоставили жилье и питание на время до совершеннолетия, после чего он остался без опеки и поддержки.
Что известно о причинах самоубийства похищенного Россией из Херсона украинского подростка
По информации РосСМИ, перед смертью подросток отправил голосовое сообщение друзьям.
Муж из приемной семьи Александра Якущенко заявил, что тело подростка было найдено в нескольких километрах от его нового дома.
Между тем, в голосовом сообщении друзьям Якущенко объяснял, что чувствует себя никому не нужным в приемной семье.
Как украинского подростка принудительно вывезли в Россию
До осени 2022 года Якущенко и еще 7 детей проживали в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном.
Во время оккупации преступной армией РФ Херсонской области глава детдома Лидия Шарварлы начала сотрудничать с пророссийскими властями, и вскоре ее назначили главой села.
После возвращения территорий Херсонской области под контроль Украины Шарварла уехала в страну-агрессорку и забрала детей с собой.
В России дети были размещены во временном убежище в поселке Кучугуры Краснодарского края, где Шарварла отказалась от опеки.
Александр Якущенко попал в приемную семью Натальи и Александра Лукашенко.
Последний отметил, что формально парень находился на их попечении только месяц до совершеннолетия, а после этого они просто предоставляли ему жилье и питание, ведь у него не было другого места для проживания.
Что известно о преступлениях россиян в отношении похищенных украинских детей из Херсона
По словам президента Владимира Зеленского, во время отступления с оккупированных территорий в Херсонской области 2 года назад российские военные преступники похитили 48 украинских детей, при этом ни одному ребенку не было и 3 лет.
Большинство из этих похищенных детей перевезли в оккупированный Крым и на территорию России.
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