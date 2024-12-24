У Росії скоїв самогубство викрадений з Херсону український підліток
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії скоїв самогубство викрадений з Херсону український підліток

Могила Олександра Якущенка
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Джерело:  online.ua

Викрадений країною-агресоркою з дитячого будинку у Херсоні 18-річний український підліток Олександр Якущенко наклав на себе руки після потрапляння до прийомної родини у Краснодарському краї. 

Головні тези:

  • Український підліток Олександр Якущенко, викрадений з Херсону Росією, наклав на себе руки після потрапляння до прийомної родини у Краснодарському краї.
  • Причинами самогубства була відсутність підтримки та неприйняття у прийомній родині, як показує голосове повідомлення підлітка друзям.
  • Дитячий будинок у Херсоні, звідки були викрадені діти, опинився під контролем проросійської влади, що спричинило серйозні наслідки для дітей та персоналу.
  • Недбале ставлення до підлітка з боку прийомних батьків та відсутність підтримки у важкій життєвій ситуації призвели до трагічної події.

Що відомо про причини самогубства викраденого Росією з Херсону українського підлітка

За інформацією РосЗМІ, перед смертю підліток відправив голосове повідомлення друзям.

Чоловік з приймної родини Олександра Якущенка заявив, що тіло підлітка було знайдене за кілька кілометрів від його нового будинку.

Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітньою дитиною, — цинічно відповів на питання щодо причин самогубства українського підлітка його новий прийомний батько.

У Росії скоїв самогубство викрадений з Херсону український підліток
Олександр Якущенко

Між тим у голосовому повідомленні друзям Якущенко пояснював, що відчуває себе нікому не потрібним у прийомній родині.

Я там нікому не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, ні в кого б проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би, — розповів хлопець перед скоєнням самогубства.

Як українського підлітка примусово вивезли до Росії

До осені 2022 року Якущенко та ще 7 дітей мешкали в дитячому будинку сімейного типу в селі Токарівка під Херсоном.

Під час окупації злочинною армією РФ Херсонської області голова дитбудинку Лідія Шарварли почала співпрацювати з проросійською владою, і незабаром її призначили головою села.

Після повернення територій Херсонської області під контроль України Шарварли виїхала до країни-агресорки і забрала дітей з собою.

В Росії діти були розміщені в тимчасовому притулку в селищі Кучугури Краснодарського краю, де Шарварли відмовилася від опіки.

Олександр Якущенко потрапив до прийомної родини Наталії та Алєксанда Лукашенків.

Останній зазначив, що формально хлопець перебував під їхньою опікою лише місяць до повноліття, а після цього вони просто надавали йому житло та харчування, адже у нього не було іншого місця для проживання.

Що відомо про злочини росіян у відношенні до викрадених українських дітей з Херсонщини

За словами президента Володимира Зеленського, під час відступу з окупованих територій на Херсонщині 2 роки тому російські воєнні злочинці викрали 48 українських дітей, при цьому жодній дитині не було і 3 років.

Більшість з цих викрадених детей перевезли до окупованого Криму та на територію Росії.

Українські діти не іграшки, хоча схоже, що для російських багатіїв і чиновників це саме так. За кожною цією дитиною – життя, яке не має бути втраченим. Доля, яка не має бути загубленою. Ми повинні зробити все, щоб українські діти повернулися додому. Дякую партнерам, які працюють з нами в цьому напрямі й допомагають, - наголошує Зеленський.

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