В России засудили 75-летнего пенсионера за комментарий о "диктаторе Сталине"
Мир
В России засудили 75-летнего пенсионера за комментарий о "диктаторе Сталине"

В России засудили 75-летнего пенсионера за комментарий о "диктаторе Сталине"
Источник: online.ua

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, 75-летний пенсионер из Свердловской области приговорен к 1 году и 2 месяцам условно по делу о "реабилитации нацизма". Все началось после того, как мужчина в двух комментариях в соцсети Одноклассники назвал Сталина диктатором и убийцей.

  • Суд обязал пенсионера встать на учет у психиатра и пройти курс амбулаторного лечения.
  • Пенсионер отказался признать "вину", утверждает, что его учетную запись в соцсети могли взломать.

Что известно о новом скандальном деле в России

Свердловский областной суд приговорил 75-летнего жителя поселка Цементный Николая Долгушина к 1 году и 2 месяцам условно по статье о реабилитации нацизма в интернете за два комментария в “Одноклассниках”.

Более того, указано, что ему запретили 1,5 года пользоваться интернетом, обязали стать на учет у психиатра и пройти курс амбулаторного лечения.

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, обвинение просило для Долгушина 1,5 года колонии-поселения.

Режим диктатора Путина взялся за пенсионера только потому, что тот написал два комментария в “Одноклассниках” в 2023 и 2024 годах:

  1. "Вторую мировую войну начал диктатор и убийца Сталин";

  2. "Врешь, русская свинья, мирной Польше объявил войну убийца".

Следует также добавить, что в обоих случаях Долгушин приложил видео с хроникой начала Второй мировой войны и оккупации Польши.

Дело было возбуждено в марте 2025 года, а сам пенсионер находился дома под подпиской о невыезде.

Долгушин не признает "вины". Он уверяет, что не писал эти комментарии, а его страницу в “Одноклассниках” могли взломать.

