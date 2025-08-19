В России засудили 75-летнего пенсионера за комментарий о "диктаторе Сталине"

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, 75-летний пенсионер из Свердловской области приговорен к 1 году и 2 месяцам условно по делу о "реабилитации нацизма". Все началось после того, как мужчина в двух комментариях в соцсети Одноклассники назвал Сталина диктатором и убийцей.
Главные тезисы
- Суд обязал пенсионера встать на учет у психиатра и пройти курс амбулаторного лечения.
- Пенсионер отказался признать "вину", утверждает, что его учетную запись в соцсети могли взломать.
Что известно о новом скандальном деле в России
Более того, указано, что ему запретили 1,5 года пользоваться интернетом, обязали стать на учет у психиатра и пройти курс амбулаторного лечения.
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, обвинение просило для Долгушина 1,5 года колонии-поселения.
Режим диктатора Путина взялся за пенсионера только потому, что тот написал два комментария в “Одноклассниках” в 2023 и 2024 годах:
"Вторую мировую войну начал диктатор и убийца Сталин";
"Врешь, русская свинья, мирной Польше объявил войну убийца".
Следует также добавить, что в обоих случаях Долгушин приложил видео с хроникой начала Второй мировой войны и оккупации Польши.
Дело было возбуждено в марте 2025 года, а сам пенсионер находился дома под подпиской о невыезде.
Долгушин не признает "вины". Он уверяет, что не писал эти комментарии, а его страницу в “Одноклассниках” могли взломать.
