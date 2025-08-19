В России засудили 75-летнего пенсионера за комментарий о "диктаторе Сталине"

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, 75-летний пенсионер из Свердловской области приговорен к 1 году и 2 месяцам условно по делу о "реабилитации нацизма". Все началось после того, как мужчина в двух комментариях в соцсети Одноклассники назвал Сталина диктатором и убийцей.

Что известно о новом скандальном деле в России

Свердловский областной суд приговорил 75-летнего жителя поселка Цементный Николая Долгушина к 1 году и 2 месяцам условно по статье о реабилитации нацизма в интернете за два комментария в “Одноклассниках”. Поделиться

Более того, указано, что ему запретили 1,5 года пользоваться интернетом, обязали стать на учет у психиатра и пройти курс амбулаторного лечения.

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, обвинение просило для Долгушина 1,5 года колонии-поселения.

Режим диктатора Путина взялся за пенсионера только потому, что тот написал два комментария в “Одноклассниках” в 2023 и 2024 годах:

"Вторую мировую войну начал диктатор и убийца Сталин"; "Врешь, русская свинья, мирной Польше объявил войну убийца".

Следует также добавить, что в обоих случаях Долгушин приложил видео с хроникой начала Второй мировой войны и оккупации Польши.

Дело было возбуждено в марте 2025 года, а сам пенсионер находился дома под подпиской о невыезде.