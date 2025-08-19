У Росії засудили 75-річного пенсіонера за коментар про "диктатора Сталіна"

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, 75-річного пенсіонера зі Свердловської області засудили до 1 року та 2 місяців умовно у справі про “реабілітацію нацизму”. Все почалося після того, як чоловік у двох коментарях в соцмережі “Однокласники” назвав Сталіна “диктатором та вбивцею”.

Що відомо про нову скандальну справу в Росії

Свердловський обласний суд засудив 75-річного мешканця селища Цементний Миколу Долгушина до 1 року та 2 місяців умовно за статтею “про реабілітацію нацизму в інтернеті” за два коментарі в “Однокласниках”. Поширити

Ба більше, вказано, що йому заборонили 1,5 роки користуватися інтернетом, зобов'язали стати на облік у психіатра та пройти курс амбулаторного лікування.

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, звинувачення просило для Долгушина 1,5 року колонії-поселення.

Режим диктатора Путіна взявся за пенсіонера лише через те, що той написав два коментарі в “Однокласниках” у 2023 та 2024 роках:

“Другу світову війну розпочав диктатор і вбивця Сталін”; “Брешеш, російська свиня, мирній Польщі оголосив війну вбивця”.

Варто також додати, що в обох випадках Долгушин доклав відео із хронікою початку Другої світової війни та окупації Польщі.

Справу порушили у березні 2025 року, а сам пенсіонер перебував удома під підпискою про невиїзд.