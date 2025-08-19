У Росії засудили 75-річного пенсіонера за коментар про "диктатора Сталіна"
Дата публікації

У Росії засудили 75-річного пенсіонера за коментар про "диктатора Сталіна"

У Росії 75-річного пенсіонера засудили за коментар про "диктатора Сталіна"
Джерело:  online.ua

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, 75-річного пенсіонера зі Свердловської області засудили до 1 року та 2 місяців умовно у справі про “реабілітацію нацизму”. Все почалося після того, як чоловік у двох коментарях в соцмережі “Однокласники” назвав Сталіна “диктатором та вбивцею”.

Головні тези:

  • Суд зобов'язав пенсіонера стати на облік у психіатра та пройти курс амбулаторного лікування.
  • Пенсіонер відмовився визнати “провину”, стверджує, що його обліковий запис в соцмережі могли зламати.

Що відомо про нову скандальну справу в Росії

Свердловський обласний суд засудив 75-річного мешканця селища Цементний Миколу Долгушина до 1 року та 2 місяців умовно за статтею “про реабілітацію нацизму в інтернеті” за два коментарі в “Однокласниках”.

Ба більше, вказано, що йому заборонили 1,5 роки користуватися інтернетом, зобов'язали стати на облік у психіатра та пройти курс амбулаторного лікування.

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, звинувачення просило для Долгушина 1,5 року колонії-поселення.

Режим диктатора Путіна взявся за пенсіонера лише через те, що той написав два коментарі в “Однокласниках” у 2023 та 2024 роках:

  1. “Другу світову війну розпочав диктатор і вбивця Сталін”;

  2. “Брешеш, російська свиня, мирній Польщі оголосив війну вбивця”.

Варто також додати, що в обох випадках Долгушин доклав відео із хронікою початку Другої світової війни та окупації Польщі.

Справу порушили у березні 2025 року, а сам пенсіонер перебував удома під підпискою про невиїзд.

Долгушин не визнає “провини”. Він запевняє, що не писав ці коментарі, а його сторінку в “Однокласниках” могли зламати.

