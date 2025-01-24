В стране-агрессоре хотят лишать свободы за раскрытие схем обхода международных санкций.

Что известно об угрозах заключения за раскрытие способов обхода международных санкций страной-агрессорой

Отмечается, что соответствующий законопроект российского правительства уже был отправлен на рассмотрение госдумы.

По информации журналистов, Россия продолжает полагаться на получение большого количества высокотехнологичных западных товаров в обход международных санкций.

Оборонная сфера страны-агрессоры нуждается в западных микросхемах и других импортных компонентах.

Санкции против РФ

Для обхода западных санкций в России были созданы сложные логистические схемы с внедрением посредников из третьих государств и финансовая инфраструктура для проведения оплат.

Тех, кто публично раскрывает маршруты поставок этих подсанкционных товаров, а также механизмы проведения оплаты за их приобретение, предлагают отправлять в тюрьму сроком до семи лет. Также таким людям будут угрожать большие штрафы.

В нынешних условиях внешнего санкционного давления сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие российской экономики, приобретает особое значение, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поделиться

Авторы документа в частности жалуются на сайты, публично распространяющие данные по таможне, а также на журналистов и блоггеров, публикуемых расследованием о российских схемах уклонения от санкций.

Что известно об ущербе России от западных санкций

Центробанк России официально подтвердил, что экономика страны-агрессорки в конце 2024 столкнулась с обвальным падением экспортных доходов. Главная причина — мощные западные санкции.

Что важно понимать, в прошлом месяце экспортеры вывезли за границу товаров на сумму 31,3 млрд. долларов.

На этом фоне их выручка рухнула на 19% в годовом выражении.

Центробанк РФ сообщает, что из этой суммы 25,7 млрд долларов ушло из страны на оплату импорта.

В результате чистый приток от внешней торговли (профицит торгового баланса) сжался до 5,6 млрд долл. — самого низкого показателя за последние 5 лет.

По словам экономистов, если учесть экспорт и импорт услуг, то в декабре 2024 года российская экономика заработала лишь 2 млрд долл. торгового профицита — фактически это мизер.