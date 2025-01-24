В стране-агрессоре хотят лишать свободы за раскрытие схем обхода международных санкций.
Главные тезисы
- Россия готовит законопроект о возможности лишения свободы до 7 лет за раскрытие схем обхода санкций.
- Логистические схемы для обхода санкций широко применяются в России.
- Сложившиеся производственно-технологические цепочки играют ключевую роль в развитии российской экономики в условиях санкций.
- Экономика России столкнулась с обвальным падением экспортных доходов на фоне действия мощных западных санкций.
Что известно об угрозах заключения за раскрытие способов обхода международных санкций страной-агрессорой
Отмечается, что соответствующий законопроект российского правительства уже был отправлен на рассмотрение госдумы.
По информации журналистов, Россия продолжает полагаться на получение большого количества высокотехнологичных западных товаров в обход международных санкций.
Оборонная сфера страны-агрессоры нуждается в западных микросхемах и других импортных компонентах.
Для обхода западных санкций в России были созданы сложные логистические схемы с внедрением посредников из третьих государств и финансовая инфраструктура для проведения оплат.
Тех, кто публично раскрывает маршруты поставок этих подсанкционных товаров, а также механизмы проведения оплаты за их приобретение, предлагают отправлять в тюрьму сроком до семи лет. Также таким людям будут угрожать большие штрафы.
Авторы документа в частности жалуются на сайты, публично распространяющие данные по таможне, а также на журналистов и блоггеров, публикуемых расследованием о российских схемах уклонения от санкций.
Что известно об ущербе России от западных санкций
Центробанк России официально подтвердил, что экономика страны-агрессорки в конце 2024 столкнулась с обвальным падением экспортных доходов. Главная причина — мощные западные санкции.
Что важно понимать, в прошлом месяце экспортеры вывезли за границу товаров на сумму 31,3 млрд. долларов.
На этом фоне их выручка рухнула на 19% в годовом выражении.
Центробанк РФ сообщает, что из этой суммы 25,7 млрд долларов ушло из страны на оплату импорта.
В результате чистый приток от внешней торговли (профицит торгового баланса) сжался до 5,6 млрд долл. — самого низкого показателя за последние 5 лет.
По словам экономистов, если учесть экспорт и импорт услуг, то в декабре 2024 года российская экономика заработала лишь 2 млрд долл. торгового профицита — фактически это мизер.
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