В России угрожают тюрьмой за раскрытие способов обхода санкций
Категория
Мир
Дата публикации

В России угрожают тюрьмой за раскрытие способов обхода санкций

Санкции против РФ
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Источник:  Reuters

В стране-агрессоре хотят лишать свободы за раскрытие схем обхода международных санкций.

Главные тезисы

  • Россия готовит законопроект о возможности лишения свободы до 7 лет за раскрытие схем обхода санкций.
  • Логистические схемы для обхода санкций широко применяются в России.
  • Сложившиеся производственно-технологические цепочки играют ключевую роль в развитии российской экономики в условиях санкций.
  • Экономика России столкнулась с обвальным падением экспортных доходов на фоне действия мощных западных санкций.

Что известно об угрозах заключения за раскрытие способов обхода международных санкций страной-агрессорой

Отмечается, что соответствующий законопроект российского правительства уже был отправлен на рассмотрение госдумы.

По информации журналистов, Россия продолжает полагаться на получение большого количества высокотехнологичных западных товаров в обход международных санкций.

Оборонная сфера страны-агрессоры нуждается в западных микросхемах и других импортных компонентах.

В России хотят сажать в тюрьму за раскрытие способа обходов западных санкций
Санкции против РФ

Для обхода западных санкций в России были созданы сложные логистические схемы с внедрением посредников из третьих государств и финансовая инфраструктура для проведения оплат.

Тех, кто публично раскрывает маршруты поставок этих подсанкционных товаров, а также механизмы проведения оплаты за их приобретение, предлагают отправлять в тюрьму сроком до семи лет. Также таким людям будут угрожать большие штрафы.

В нынешних условиях внешнего санкционного давления сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие российской экономики, приобретает особое значение, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа в частности жалуются на сайты, публично распространяющие данные по таможне, а также на журналистов и блоггеров, публикуемых расследованием о российских схемах уклонения от санкций.

Что известно об ущербе России от западных санкций

Центробанк России официально подтвердил, что экономика страны-агрессорки в конце 2024 столкнулась с обвальным падением экспортных доходов. Главная причина — мощные западные санкции.

Что важно понимать, в прошлом месяце экспортеры вывезли за границу товаров на сумму 31,3 млрд. долларов.

На этом фоне их выручка рухнула на 19% в годовом выражении.

Центробанк РФ сообщает, что из этой суммы 25,7 млрд долларов ушло из страны на оплату импорта.

В результате чистый приток от внешней торговли (профицит торгового баланса) сжался до 5,6 млрд долл. — самого низкого показателя за последние 5 лет.

По словам экономистов, если учесть экспорт и импорт услуг, то в декабре 2024 года российская экономика заработала лишь 2 млрд долл. торгового профицита — фактически это мизер.

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