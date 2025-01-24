У країні-агресорці хочуть позбавляти волі за розкриття схем обходу міжнародних санкцій.

Що відомо про погрози ув’язненням за розкриття способів обходу міжнародних санкцій країною-агресоркою

Зазначається, що відповідний законопроєкт російського уряду вже було відправлено на розгляд держдуми.

За інформацією журналістів видання, Росія продовжує покладатись на отримання великої кількості високотехнологічних західних товарів в обхід міжнародних санкцій.

Оборонна сфера країни-агресорки потребує західних мікросхем та інших імпортних компонентів.

Санкції проти РФ

Для обходу західних санкцій у Росії створили складні логістичні схеми із використанням посередників з третій країн та фінансову інфраструктуру для проведення оплат.

Тих, хто публічно розкриває маршрути поставок цих підсанкційних товарів, а також механізми проведення оплати за їх придбання, пропонують відправляти до в’язниці на строк до семи років. Також таким людям будуть загрожувати великі штрафи.

В нинішніх умовах зовнішнього санкційного тиску збереження сформованих виробничо-технологічних ланцюжків, що забезпечують стратегічний розвиток російської економіки, набуває особливого значення, — зазначається в пояснювальній записці до законопроекту. Поширити

Автори документу зокрема скаржаться на сайти, які публічно поширюють дані з митниці, а також на журналістів і блогерів, яку публікують розслідування про російські схеми ухилення від санкцій.

Що відомо про збитки Росії від західних санкцій

Центробанк Росії офіційно підтвердив, що економіка країни-агресорки наприкінці 2024 року зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Головна причина — потужні західні санкції.

Що важливо розуміти, минулого місяця експортери вивезли за кордон товарів на суму 31,3 млрд доларів.

На цьому тлі їхній виторг обвалився на 19% у річному вираженні.

Центробанк РФ повідомляє, що зі цієї суми 25,7 млрд доларів пішло з країни на оплату імпорту.

Внаслідок цього чистий приплив від зовнішньої торгівлі (профіцит торгового балансу) стиснувся до 5,6 млрд дол — найнижчого показника за останні 5 років.

За словами економістів, якщо врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні 2024 року російська економіка заробила лише 2 млрд дол торгового профіциту — фактично це мізер.