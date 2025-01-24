У країні-агресорці хочуть позбавляти волі за розкриття схем обходу міжнародних санкцій.
Головні тези:
- Країна-агресорка погрожує в'язницею та великими штрафами за розкриття схем обходу міжнародних санкцій.
- Росія активно користується логістичними схемами для обходу західних санкцій.
- За даними Центробанку Росії, експортні доходи країни впали на 19% внаслідок дії потужних західних санкцій.
Що відомо про погрози ув’язненням за розкриття способів обходу міжнародних санкцій країною-агресоркою
Зазначається, що відповідний законопроєкт російського уряду вже було відправлено на розгляд держдуми.
За інформацією журналістів видання, Росія продовжує покладатись на отримання великої кількості високотехнологічних західних товарів в обхід міжнародних санкцій.
Оборонна сфера країни-агресорки потребує західних мікросхем та інших імпортних компонентів.
Для обходу західних санкцій у Росії створили складні логістичні схеми із використанням посередників з третій країн та фінансову інфраструктуру для проведення оплат.
Тих, хто публічно розкриває маршрути поставок цих підсанкційних товарів, а також механізми проведення оплати за їх придбання, пропонують відправляти до в’язниці на строк до семи років. Також таким людям будуть загрожувати великі штрафи.
Автори документу зокрема скаржаться на сайти, які публічно поширюють дані з митниці, а також на журналістів і блогерів, яку публікують розслідування про російські схеми ухилення від санкцій.
Що відомо про збитки Росії від західних санкцій
Центробанк Росії офіційно підтвердив, що економіка країни-агресорки наприкінці 2024 року зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Головна причина — потужні західні санкції.
Що важливо розуміти, минулого місяця експортери вивезли за кордон товарів на суму 31,3 млрд доларів.
На цьому тлі їхній виторг обвалився на 19% у річному вираженні.
Центробанк РФ повідомляє, що зі цієї суми 25,7 млрд доларів пішло з країни на оплату імпорту.
Внаслідок цього чистий приплив від зовнішньої торгівлі (профіцит торгового балансу) стиснувся до 5,6 млрд дол — найнижчого показника за останні 5 років.
За словами економістів, якщо врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні 2024 року російська економіка заробила лише 2 млрд дол торгового профіциту — фактично це мізер.
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