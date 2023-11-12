В России все чаще задумываются о ложности Путина — аналитик

Тема двойников Владимира Путина остается очень актуальной. У людей появляется немало сомнений относительно того, настоящий ли Путин во время выступлений и поездок, ведь можно заметить существенные различия в каждом появлении диктатора.
Почему россияне задумываются о неподлинности Путина
Об этом рассказала политическая аналитика Ольга Курносова. Кстати, заметим, что недавно журналисты заметили существенную разницу в двух видео с Путиным, которые появились с разницей в день.
Недавно Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В сети отметили нетипичный ход российского диктатора и предположили, что это был двойник.
Конечно, в этом контексте подбрасывает дровят в огонь Валерий Соловей, известный по модераторству телеграмм-канала "Генерал СРВ". Именно оттуда пошли слухи о якобы "смерти" Путина. Он убеждает, что именно двойник заменяет "умершего" президента, а страной за кулисами руководит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Двойники Путина - ГУР назвал количество
Российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима.
Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил:
Разведчик считает, что наличие двойников у российского лидера говорит о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.
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