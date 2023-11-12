В России все чаще задумываются о ложности Путина — аналитик

Тема двойников Владимира Путина остается очень актуальной. У людей появляется немало сомнений относительно того, настоящий ли Путин во время выступлений и поездок, ведь можно заметить существенные различия в каждом появлении диктатора.

Почему россияне задумываются о неподлинности Путина

Об этом рассказала политическая аналитика Ольга Курносова. Кстати, заметим, что недавно журналисты заметили существенную разницу в двух видео с Путиным, которые появились с разницей в день.

Недавно Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В сети отметили нетипичный ход российского диктатора и предположили, что это был двойник.

На некоторых видео точно не он, а младший. Не только походка, но и руками он совсем не так машет. Настоящий Путин размахивает только левой рукой, а этот – двумя, – отметила Ольга Курносова. Поделиться

Конечно, в этом контексте подбрасывает дровят в огонь Валерий Соловей, известный по модераторству телеграмм-канала "Генерал СРВ". Именно оттуда пошли слухи о якобы "смерти" Путина. Он убеждает, что именно двойник заменяет "умершего" президента, а страной за кулисами руководит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Есть странные гипотезы. Верхушка, видимо, знает о настоящем и "ненастоящем" Путине. Но, судя по всему, во втором – третьем эшелоне тоже это обсуждают. Это ощущение "а царь-то не настоящий" уже глубже и глубже проникает в российское общество”, – подчеркнула аналитика. Поделиться

Двойники Путина - ГУР назвал количество

Российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима.

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников – ред.). Относительно информации по анонимным Telegram-каналам, что он скончался, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но в отношении двойников – да, такая технология в Кремле используется, – сказал он. Поделиться

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил:

Это могут быть варианты, но о трех можем говорить. Поделиться

Разведчик считает, что наличие двойников у российского лидера говорит о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.