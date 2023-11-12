У Росії все частіше замислюються про несправжність Путіна — аналітик

Тема двійників Владіміра Путіна залишається дуже актуальною. У людей з'являється чимало сумнівів щодо того, чи під час виступів та поїздок – справжній Путін, адже можна помітити суттєві відмінності у кожній появі диктатора.

Чому росіяни замислюються про несправжність Путіна

Про це розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова. До слова зауважимо, що нещодавно журналісти зауважили суттєву різницю у двох відео з Путіним, які з'явились із різницею у день.

Нещодавно Владімір Путін відвідав Казахстан, де зустрівся із президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. У мережі відзначили нетипову ходу російського диктатора й припустили, що це був двійник.

На деяких відео точно не він, а молодша людина. Не лише хода, але й руками він зовсім не так махає. Справжній Путін розмахує лише лівою рукою, а цей – двома, – зауважила Ольга Курносова. Поширити

Звісно, в цьому контексті підкидає дровенят у вогонь Валерій Соловей, знаний за модераторством телеграм-каналу "Генерал СРВ". Саме звідти пішли чутки про начебто "смерть" Путіна. Він переконує, що саме двійник замінює "померлого" президента, а країною за лаштунками керує секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев.

“Є дивні гіпотези. Верхівка, мабуть, знає про справжнього та "несправжнього" Путіна. Але, судячи з усього, у другому – третьому ешелоні теж це обговорюють. Оце відчуття "а цар-то не справжній" вже глибше й глибше проникає в російське суспільство”, – наголосила аналітикиня. Поширити

Двійники Путіна — ГУР назвав кількість

Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Це не ймовірність, це факт (наявність у Путіна двійників – ред.). Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників – так, така технологія в Кремлі використовується, – сказав він. Поширити

На питання про те, скільки двійників може мати диктатор Путін, Юсов відповів:

Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити. Поширити

Розвідник вважає, що наявність двійників у російського лідера свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.