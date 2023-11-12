У Росії все частіше замислюються про несправжність Путіна — аналітик

Тема двійників Владіміра Путіна залишається дуже актуальною. У людей з'являється чимало сумнівів щодо того, чи під час виступів та поїздок – справжній Путін, адже можна помітити суттєві відмінності у кожній появі диктатора.
Чому росіяни замислюються про несправжність Путіна
Про це розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова. До слова зауважимо, що нещодавно журналісти зауважили суттєву різницю у двох відео з Путіним, які з'явились із різницею у день.
Нещодавно Владімір Путін відвідав Казахстан, де зустрівся із президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. У мережі відзначили нетипову ходу російського диктатора й припустили, що це був двійник.
Звісно, в цьому контексті підкидає дровенят у вогонь Валерій Соловей, знаний за модераторством телеграм-каналу "Генерал СРВ". Саме звідти пішли чутки про начебто "смерть" Путіна. Він переконує, що саме двійник замінює "померлого" президента, а країною за лаштунками керує секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев.
Двійники Путіна — ГУР назвав кількість
Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
На питання про те, скільки двійників може мати диктатор Путін, Юсов відповів:
Розвідник вважає, що наявність двійників у російського лідера свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.
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