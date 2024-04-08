В России заявляют об атаке по заводу по производству взрывчатки в Брянске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России заявляют об атаке по заводу по производству взрывчатки в Брянске

Брянский химический завод
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Источник:  online.ua

Российские Telegram-каналы сообщают о якобы атаке по Брянскому химическому заводу, производящему взрывчатку.

Что известно о вероятной атаке БпЛа на Брянский химический завод

В публикации Telegram-канала отмечается, что территорию российского предприятия якобы атаковали 2 БпЛА.

Завод производит взрывчатые вещества и входит в холдинг "Техмаш", выполняющий государственный оборонный заказ.

Подчеркивается, что атака дронов вызвала масштабный пожар на территории недостроенного корпуса.

При этом другой БПЛА пробил кровлю корпуса.

В Telegram-канале добавили, что в результате атаки БпЛА с территории предприятия было эвакуировано 18 сотрудников.

Якобы пострадавших нет.

В сети пишут, что Брянский химзавод уже атаковали несколько раз в прошлом году.

В частности, последний удар произошел 30 декабря — тогда были выбиты стекла в административном здании.

Что известно о других инцидентах на территории России

В Калининградской области вспыхнул масштабный пожар на ракетном корабле преступной армии РФ Серпухов.

Отмечается, что из-за масштабного пожара судно получило значительные повреждения.

По информации журналистов со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, пожар на корабле произошел 7 апреля.

Подчеркивается, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся пятым кораблем из этой серии.

Это была успешная операция ГУР. Корабль надолго выведен из строя, — отмечают собеседники.

По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда он находился на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.

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