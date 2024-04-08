Российские Telegram-каналы сообщают о якобы атаке по Брянскому химическому заводу, производящему взрывчатку.
Что известно о вероятной атаке БпЛа на Брянский химический завод
В публикации Telegram-канала отмечается, что территорию российского предприятия якобы атаковали 2 БпЛА.
Завод производит взрывчатые вещества и входит в холдинг "Техмаш", выполняющий государственный оборонный заказ.
Подчеркивается, что атака дронов вызвала масштабный пожар на территории недостроенного корпуса.
При этом другой БПЛА пробил кровлю корпуса.
В Telegram-канале добавили, что в результате атаки БпЛА с территории предприятия было эвакуировано 18 сотрудников.
Якобы пострадавших нет.
В сети пишут, что Брянский химзавод уже атаковали несколько раз в прошлом году.
В частности, последний удар произошел 30 декабря — тогда были выбиты стекла в административном здании.
Что известно о других инцидентах на территории России
В Калининградской области вспыхнул масштабный пожар на ракетном корабле преступной армии РФ Серпухов.
Отмечается, что из-за масштабного пожара судно получило значительные повреждения.
По информации журналистов со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, пожар на корабле произошел 7 апреля.
Подчеркивается, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся пятым кораблем из этой серии.
По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда он находился на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.
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