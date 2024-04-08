Російські Telegram-канали повідомляють про нібито атаку по Брянському хімічному заводу, який виготовляє вибухівку.

Що відомо про ймовірну атаку БпЛа на Брянський хімічний завод

У публікації Telegram-каналу зазначається, що територію російського підприємства нібито атакували 2 БпЛА.

Завод виробляє вибухові речовини та належить до холдингу "Техмаш", який виконує державне оборонне замовлення.

Підкреслюється, що атака дронів спричинила масштабну пожежу на території недобудованого корпусу.

При цьому інший БпЛА пробив покрівлю корпусу.

У Telegram-каналі додали, що внаслідок атаки БпЛА з території підприємства було евакуйвано 18 співробітників.

Нібито постраждалих не має.

У мережі пишуть, що Брянський хімзавод вже атакували кілька разів минулого року.

Зокрема, останній удар стався 30 грудня — тоді було вибито скло в адміністративній будівлі.

Що відомо про інші інциденти на території Росії

У Калінінградській області спалахнула масштабна пожежа на ракетному кораблі злочинної армії РФ “Серпухов”.

Зазначається, що через масштабну пожежу судно отримало значні пошкодження.

За інформацією журналістів із посиланням на джерела в українських спецслужбах, пожежа на кораблі сталась 7 квітня.

Підкреслюється, що це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

Це була успішна операція ГУР. Корабель надовго виведений з ладу, — наголошують співрозмовники. Поширити

За попередніми даними, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області Росії. Причини займання "Серпухова" наразі не розголошуються.