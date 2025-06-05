В России жалуются на подрыв железной дороги в Воронежской области

Несколько поездов остановлены из-за повреждения одного из железнодорожных путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, пострадавших нет, якобы нашла остатки взрывного устройства непосредственно перед поездом.

Россияне жалуются на теракт на железной дороге: что известно

На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна.

Взрыв произошел на перегоне Евдаково — Сагуны: повреждены четыре шпала и рельс. Дыру вовремя заметил машинист пассажирского поезда Калининград — Адлер (495 пассажиров), после чего остановил поезд. Поделиться

Из-за повреждения железнодорожного полотна несколько поездов задержаны. Задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования.

Российская ФСБ уже квалифицировала это дело по статье "терроризм".