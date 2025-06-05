В России жалуются на подрыв железной дороги в Воронежской области

Несколько поездов остановлены из-за повреждения одного из железнодорожных путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, пострадавших нет, якобы нашла остатки взрывного устройства непосредственно перед поездом.
Главные тезисы
- Подрыв железной дороги в Воронежской области привел к остановке движения нескольких поездов из-за повреждения пути на перегоне Евдаково — Сагуны.
- ФСБ РФ квалифицировала инцидент как террористический акт.
Россияне жалуются на теракт на железной дороге: что известно
На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна.
Из-за повреждения железнодорожного полотна несколько поездов задержаны. Задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования.
Российская ФСБ уже квалифицировала это дело по статье "терроризм".
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