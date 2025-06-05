У Росії жаліються на підрив залізниці у Воронезькій області
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії жаліються на підрив залізниці у Воронезькій області

РФ
Джерело:  online.ua

Кілька поїздів зупинено через пошкодження одної з залізничних колій на перегоні Євдаково — Сагуни у Воронезькій області, постраждалих немає. ФСБ РФ нібито знайшла залишки вибухового пристрою безпосередньо перед поїздом.

Головні тези:

  • На залізниці Воронезької області нібито стався теракт, що призвів до зупинення руху кількох поїздів.
  • ФСБ РФ визначила інцидент за статтею “тероризм” і розслідує цю справу.
  • Пасажирські поїзди були затримані через пошкодження залізничного полотна та знахідку залишків вибухового пристрою.

Росіяни скаржаться на теракт на залізниці: що відомо

На ділянці залізниці на півдні Воронезької області зупинено кілька поїздів. Машиніст одного з них помітив незначне пошкодження полотна.

Вибух стався на перегоні Євдаково — Сагуни: пошкоджено чотири шпали та саму рейку. Діру вчасно помітив машиніст пасажирського поїзда Калінінград — Адлер (495 пасажирів), після чого зупинив поїзд.

Через пошкодження залізничного полотна кілька поїздів затримано. Затримується 21 пасажирський поїзд далекого прямування.

Російська ФСБ вже кваліфікувала цю справу за статтею "тероризм".

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованому Єнакієвому на Донеччині вибухнув склад боєприпасів — відео
В окупованому Єнакієвому на Донеччині вибухнув склад боєприпасів — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У центрі Москви вибухнув автомобіль з автопарку Кремля — відео
Що відомо про вибух у центрі Москви
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У комплексі "Москва-Сіті" вирує пожежа внаслідок вибуху автомобіля — відео
Москва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?