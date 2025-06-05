У Росії жаліються на підрив залізниці у Воронезькій області

Кілька поїздів зупинено через пошкодження одної з залізничних колій на перегоні Євдаково — Сагуни у Воронезькій області, постраждалих немає. ФСБ РФ нібито знайшла залишки вибухового пристрою безпосередньо перед поїздом.

Росіяни скаржаться на теракт на залізниці: що відомо

На ділянці залізниці на півдні Воронезької області зупинено кілька поїздів. Машиніст одного з них помітив незначне пошкодження полотна.

Вибух стався на перегоні Євдаково — Сагуни: пошкоджено чотири шпали та саму рейку. Діру вчасно помітив машиніст пасажирського поїзда Калінінград — Адлер (495 пасажирів), після чого зупинив поїзд. Поширити

Через пошкодження залізничного полотна кілька поїздів затримано. Затримується 21 пасажирський поїзд далекого прямування.

Російська ФСБ вже кваліфікувала цю справу за статтею "тероризм".