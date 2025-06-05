У Росії жаліються на підрив залізниці у Воронезькій області

Кілька поїздів зупинено через пошкодження одної з залізничних колій на перегоні Євдаково — Сагуни у Воронезькій області, постраждалих немає. ФСБ РФ нібито знайшла залишки вибухового пристрою безпосередньо перед поїздом.
Головні тези:
- На залізниці Воронезької області нібито стався теракт, що призвів до зупинення руху кількох поїздів.
- ФСБ РФ визначила інцидент за статтею “тероризм” і розслідує цю справу.
- Пасажирські поїзди були затримані через пошкодження залізничного полотна та знахідку залишків вибухового пристрою.
Росіяни скаржаться на теракт на залізниці: що відомо
На ділянці залізниці на півдні Воронезької області зупинено кілька поїздів. Машиніст одного з них помітив незначне пошкодження полотна.
Через пошкодження залізничного полотна кілька поїздів затримано. Затримується 21 пасажирський поїзд далекого прямування.
Російська ФСБ вже кваліфікувала цю справу за статтею "тероризм".
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