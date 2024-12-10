В окупованому Єнакієвому на Донеччині вибухнув склад боєприпасів — відео

В окупованому місті Єнакієве, що в Донецькій області, сталися вибухи на складі боєприпасів. Наразі росіяни оголосили екстрену евакуацію мешканців.

Що відомо про “бавовну” на Донеччині

Як повідомляють росЗМІ, у місті Єнакієве пролунав потужний вибух. Попередньо вибухнув склад із боєприпасами.

На відео можна побачити густий дим та яскраві спалахи вогню. Також виникла вторинна детонація, характерна для пожежі на таких об’єктах.

Натомість росіяни стверджують, що вибухи стали результатом ударів трьох ракет, випущених із системи HIMARS.

Окупаційна влада також оголосила екстрену евакуацію мешканців прилеглих вулиць, заявляючи про руйнування кількох будинків.

У центрі Донецька підірвали позашляховик з начальником Оленівської колонії

9 грудня у центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнув позашляховик. Росіяни заявляють, що авто належало начальнику Оленівської колонії ДНР Сергію Євсюкову. Він загинув.

Також постраждала його дружина — їй відірвало ногу.

Росіяни заявляють, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

З початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року Сергій Євсюков організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ.

Також Євсюков отримав підозру через загибель українських військових під час теракту в Оленівській колонії. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. Водночас 9 із них — через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 дістали поранень.

До 2014 року Євсюков був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час окупації він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з росіянами.

Євсюкова звільнили у листопаді 2022 року.