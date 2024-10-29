У Луганську пролунав потужний вибух на законсервованій військовій частині — відео

29 жовтня у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Удар припав по району, де раніше розташовувалася законсервована військова частина.

Що відомо про “бавовну” в Луганську

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, на оприлюднених місцевими жителями відео видно густий дим після "прильоту", за яким пролунав потужний вибух.

За словами Лисогора, можливо, російські війська зберігали там боєприпаси для постачання їх на лінію фронту.

Також повідомляється, що в Луганську перекрили рух біля парку Горького — зони відпочинку для містян.

Лисогор зазначає, що росіяни розміщують склади зброї та техніки в рекреаційних зонах поблизу цивільного населення, демонструючи зневагу до людських життів.

В окупованому Луганську ліквідували впливового російського майора

Як повідомляє Головне управління розвідки України, 18 жовтня, близько 11:40, у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.

Згідно з даними українських розвідників, всередині машини у момент вибуху знаходився офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмитро Володимирович.

Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений, — наголошує пресслужба ГУР. Поширити

Що важливо розуміти, Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС Росії 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосібірськ.

Окрім того, наголошується, що на окупованих територіях України ліквідований воєнний злочинець обіймав посаду так званого “начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби”.