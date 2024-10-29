В Луганске раздался мощный взрыв на законсервированной воинской части — видео

29 октября во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Удар пришелся по району, где раньше располагалась законсервированная военная часть.

Что известно о "бавовне" в Луганске

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, на обнародованном местными жителями видео виден густой дым после "прилета", за которым раздался мощный взрыв.

По словам Лысогора, возможно, российские войска хранили там боеприпасы для их поставки на линию фронта.

Также сообщается, что в Луганске перекрыли движение возле Горького парка — зоны отдыха для горожан.

Лисогор отмечает, что россияне размещают склады оружия и техники в рекреационных зонах вблизи гражданского населения, демонстрируя пренебрежение к человеческим жизням.

В оккупированном Луганске ликвидировали влиятельного российского майора

Как сообщает Главное управление разведки Украины, 18 октября, около 11:40, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ “Патриот”.

Согласно данным украинских разведчиков, внутри машины в момент взрыва находился офицер российской оккупационной армии — майор Первуха Дмитрий Владимирович.

В результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик — уничтожен, — отмечает пресс-служба ГУР. Поделиться

Что важно понимать, Первуха находился на службе подчиненного Генштаба ВС России 273 разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.

Кроме того, сообщается, что на оккупированных территориях Украины ликвидированный военный преступник занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".