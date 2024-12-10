В оккупированном Енакиево в Донецкой области взорвался склад боеприпасов — видео

В оккупированном городе Енакиево в Донецкой области произошли взрывы на складе боеприпасов В настоящее время россияне объявили экстренную эвакуацию жителей.
Главные тезисы
- На оккупированной территории Енакиево в Донецкой области прогремели взрывы на складе боеприпасов, что привело к эвакуации жителей и разрушению домов.
- Россияне утверждают, что взрывы как следствие ракетных ударов, в то время как другие источники говорят о взрыве на складе с боеприпасами.
Что известно о "бавовне" на Донетчине
Как сообщают росСМИ, в городе Енакиево раздался мощный взрыв.
На видео можно увидеть густой дым и яркие вспышки огня. Также возникла вторичная детонация, характерная для пожара на таких объектах.
В то же время россияне утверждают, что взрывы стали результатом ударов трех ракет, выпущенных из системы HIMARS.
Оккупационные власти также объявили экстренную эвакуацию жителей близлежащих улиц, заявляя о разрушении нескольких домов.
В центре Донецка взорвали внедорожник с начальником Оленовской колонии
9 декабря в центре временно оккупированного Донецка взорвался внедорожник. Россияне заявляют, что автомобиль принадлежал начальнику Еленовской колонии ДНР Сергею Евсюкову. Он погиб.
Также пострадала его жена — ей оторвало ногу.
Россияне заявляют, что под днищем Toyota Land Cruiser Евсюкова был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
С начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года Сергей Евсюков организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ.
Также Евсюков получил подозрение из-за гибели украинских военных во время теракта в Еленовской колонии. Тогда погибли по меньшей мере 50 находившихся в застенках украинских военнослужащих. В то же время 9 из них из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Почти 150 получили ранения.
До 2014 Евсюков был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Во время оккупации он остался на территории города и затем пошел на сотрудничество с россиянами.
Евсюкова уволили в ноябре 2022 года.
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