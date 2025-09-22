В России заврались об успехе своего песенного конкурса "Интервидение"

Медиа РФ активно пиарят организованный в Москве песенный конкурс «Интервидение», утверждая, что он вызвал феноменальный интерес по всей планете и стал «символом многополярного мира и традиционных ценностей». Эти утверждения опровергли Центр противодействия дезинформации.

Россия опозорилась со своим песенным конкурсом "Интервидение"

Организованное в качестве альтернативы «Евровидению» «Интервидение» стало очередным дорогостоящим российским пропагандистским проектом, направленным прежде всего на внутрироссийскую аудиторию. Масштабное шоу должно было создать у россиян ощущение величия России как мощного культурного центра, альтернативного Западу.

Государственные российские медиа хвастаются, что трансляцию «интервидения» якобы посмотрели 4 млрд человек во всем мире, тогда как финал «Евровидения» 2025 года только 166 млн.

Однако цифра в 4 млрд. зрителей абсолютно нереалистичная. Если бы это было правдой, российское шоу должен смотреть каждый второй человек на планете, что парализовало бы жизнь во всем мире на время конкурса. Даже среди россиян эти цифры вызвали огромный скепсис.

На самом деле интерес к «интервидению» был невысоким и среди принявших в нем участие 23 стран Глобального Юга, ведь их исполнители малоизвестны даже у себя дома.

Пропагандисты из государственного информагентства ТАСС теперь объясняют, что "интервидение" якобы "было доступно для 4 млрд человек", а не что его "посмотрели 4 млрд".

Саму Россию на конкурсе представлял "крепкий" певец SHAMAN, а вот победителем стал артист из Вьетнама — открытый гей Нгуен Дик Фук. И это при том, что накануне конкурса Сергей Лавров обещал: на "Интервидении" не будет "извращений", имея в виду представителей ЛГБТ-сообщества.

Однако самым большим позором для России стали зрители, а точнее их отсутствие. Людей в зале Live Arena не хватало, так что дыры заполняли массовкой, которую расставляли у сцены. А вся площадка в целом была заполнена зрителями только на треть. Поделиться

Кроме того, как пишут телеграмм-паблики со ссылкой на источники среди организаторов, роль иностранных гостей играли студенты РУДН — им платили за работу массовки 6 тысяч рублей.