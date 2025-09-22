У Росії забрехалися щодо успіху свого пісенного конкурсу "Інтербачення"
У Росії забрехалися щодо успіху свого пісенного конкурсу "Інтербачення"

Інтербачення

Медіа РФ активно піарять організований у Москві пісенний конкурс «Інтербачення», стверджуючи, нібито він викликав феноменальний інтерес по всій планеті і став «символом багатополярного світу та традиційних цінностей». Ці твердження спростували у Центрі протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Пісенний конкурс «Інтербачення» став наступним пропагандистським проєктом Росії, спрямованим на внутрішню аудиторію, а не на всесвітню славу.
  • Хоча офіційні джерела твердять, що шоу дивилися 4 млрд людей, ця цифра штучно завищена і викликає скепсис як серед росіян, так і глобально.
  • Розпочатий як альтернатива «Євробаченню», конкурс «Інтербачення» закінчився провалом через відсутність глядачів та несподівані переможці з іноземних країн.

Росія зганьбилася зі своїм пісенним конкурсом “Інтербачення”

Організоване як альтернатива «Євробаченню» «Інтербачення» стало черговим дороговартісним російським пропагандистським проєктом, спрямованим передусім на внутрішньоросійську аудиторію. Масштабне шоу мало створити у росіян відчуття величі Росії як потужного культурного центру, альтернативного Заходу.

Державні російські медіа хизуються, що трансляцію «інтербачення» буцімто подивилися 4 млрд людей в усьому світі, тоді як фінал «Євробачення» 2025 року лише 166 млн.

Проте цифра у 4 млрд глядачів абсолютно нереалістична. Якби це було правдою, російське шоу мала б дивитися кожна друга людина на планеті, що паралізувало б життя в усьому світі на час конкурсу. Навіть серед росіян ці цифри викликали величезний скепсис.

Насправді інтерес до «інтербачення» був невисоким і серед 23 країн Глобального Півдня, які взяли в ньому участь, адже їхні виконавці маловідомі навіть у себе вдома.

Пропагандисти з державного інформагентства ТАСС тепер пояснюють, що «інтербачення» нібито «було доступне для 4 млрд людей», а не що його «подивилися 4 млрд».

Саму Росію на конкурсі представляв "скрєпний" співак SHAMAN, а ось переможцем став артист із В’єтнаму — відкритий гей Нгуєн Дик Фук. І це при тому, що напередодні конкурсу Сергій Лавров обіцяв: на "Інтербаченні" не буде "збочень", маючи на увазі представників ЛГБТ-спільноти.

Однак найбільшою ганьбою для Росії стали глядачі, а точніше їхня відсутність. Людей у залі Live Arena не вистачало, тож дірки заповнювали масовкою, яку розставляли біля сцени. А весь майданчик загалом був заповнений глядачами лише на третину.

Крім того, як пишуть телеграм-пабліки з посиланням на джерела серед організаторів, роль іноземних гостей грали студенти РУДН — їм платили за роботу масовки 6 тисяч рублів.

