Медіа РФ активно піарять організований у Москві пісенний конкурс «Інтербачення», стверджуючи, нібито він викликав феноменальний інтерес по всій планеті і став «символом багатополярного світу та традиційних цінностей». Ці твердження спростували у Центрі протидії дезінформації.
Головні тези:
- Пісенний конкурс «Інтербачення» став наступним пропагандистським проєктом Росії, спрямованим на внутрішню аудиторію, а не на всесвітню славу.
- Хоча офіційні джерела твердять, що шоу дивилися 4 млрд людей, ця цифра штучно завищена і викликає скепсис як серед росіян, так і глобально.
- Розпочатий як альтернатива «Євробаченню», конкурс «Інтербачення» закінчився провалом через відсутність глядачів та несподівані переможці з іноземних країн.
Росія зганьбилася зі своїм пісенним конкурсом “Інтербачення”
Організоване як альтернатива «Євробаченню» «Інтербачення» стало черговим дороговартісним російським пропагандистським проєктом, спрямованим передусім на внутрішньоросійську аудиторію. Масштабне шоу мало створити у росіян відчуття величі Росії як потужного культурного центру, альтернативного Заходу.
Державні російські медіа хизуються, що трансляцію «інтербачення» буцімто подивилися 4 млрд людей в усьому світі, тоді як фінал «Євробачення» 2025 року лише 166 млн.
Проте цифра у 4 млрд глядачів абсолютно нереалістична. Якби це було правдою, російське шоу мала б дивитися кожна друга людина на планеті, що паралізувало б життя в усьому світі на час конкурсу. Навіть серед росіян ці цифри викликали величезний скепсис.
Насправді інтерес до «інтербачення» був невисоким і серед 23 країн Глобального Півдня, які взяли в ньому участь, адже їхні виконавці маловідомі навіть у себе вдома.
Пропагандисти з державного інформагентства ТАСС тепер пояснюють, що «інтербачення» нібито «було доступне для 4 млрд людей», а не що його «подивилися 4 млрд».
Саму Росію на конкурсі представляв "скрєпний" співак SHAMAN, а ось переможцем став артист із В’єтнаму — відкритий гей Нгуєн Дик Фук. І це при тому, що напередодні конкурсу Сергій Лавров обіцяв: на "Інтербаченні" не буде "збочень", маючи на увазі представників ЛГБТ-спільноти.
Крім того, як пишуть телеграм-пабліки з посиланням на джерела серед організаторів, роль іноземних гостей грали студенти РУДН — їм платили за роботу масовки 6 тисяч рублів.
